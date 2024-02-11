معهد إعداد القادة يشهد انطلاق البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل المناصب القيادية

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل المناصب القيادية من عمداء المعاهد ورؤساء الأقسام والشعب، والمعادل لدرجة عميد كلية.

وتنطلق الفعاليات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بالوزارة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد.

من جانبه أكد الدكتور كريم همام، أن البرنامج يستهدف تدريب وإعداد المرشحين لشغل مناصب عمداء المعاهد ورؤساء الأقسام والشعب، من"المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، المعهد القومى للبحوث الفلكية، الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، معهد بحوث أمراض العيون، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية"، وأشار إلى أن البرنامج يركز على تنمية المهارات القيادية والإدارية لدى المرشحين، واكتسابهم الخبرات اللازمة لإدارة المؤسسات البحثية بكفاءة واقتدار، وذلك طبقا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات.

وناقش الدكتور محمد فوزى والى، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، خلال محاضرة فعاليات محاضرة فن القيادة الإدارية والجامعية، تعريف القيادة، وبدوره انتقل " والي" إلى توضيح مهارات القيادة الادارية الحديثة، وأن هناك ثلاث أمور تساعد على التغيير المنشود وتتمثل فى الوضوح والشفافية، استثمار الإمكانات البشرية، وكذلك القدرة على مواجهة التحديات والعمل الجماعى.

كما أوضح أهمية القيادة الاستراتيجية وكيفية تطوير مهارات القيادة واتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة، وكيفية وضع رؤية مستدامة وتحديد استراتيجيات لتحقيق هذه الرؤية، وتوجيه العمليات والمبادرات نحو تحقيق التميز الأكاديمي.

وتم عرض أحدث نظريات القيادة، ومنها القيادة الموقفية وشرح أنماط وأنواع القيادة، وتطرق "والى" الى قوانين قيادة البشر وتتمثل فى ثلاث قوانين رئيسية ( قانون الارتباط والذى ينص على" اتباعك لن يهتموا بك إلا بقدر اهتمامك بهم"، وشرح أشكال الارتباط، والقانون الثاني هو قانون الانتقاء، وقانون التفويض حيث أن القائد الجيد يمارس السلطة من خلال الآخرين، وختم المحاضرة بشرح تحديات القيادة .

وبحضور الدكتور سيد عبد الجابر وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى سابقا بجامعة حلوان، انطلقت محاضرة التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتم التأكيد على ضرورة التحول الرقمي موائما للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتم تعريف التحول الرقمي بأنه عملية تحويل نموذج أعمال المؤسسات إلى نموذج يعتمد على التكنولوجيات الرقمية في تقديم الخدمات.

وتم التطرق لتوضيح التحول الرقمي في رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ متمثلة فى الهدف الأول: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإتاحة وتحسين جودة وتنافسية التعليم، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتي ساعدت على مواجهة التداعيات، وايضا الهدف السادس المتمثل في حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، وتحقيق الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة وفاعلية الاجهزة الحكومية عن طريق تفعيل منظومة التحول الرقمي وميكنة معظم الخدمات الحكومية بالدولة.