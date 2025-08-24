ما معنى الكوثر في القرآن؟.. أسامة فخري الجندي يوضح

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، إن كلمة "الكوثر" في القرآن الكريم تحمل معاني واسعة ومتعددة، وتدل على الزيادة العظمى في النعم والعطاء.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات تلفزيونية، أن كلمة الكوثر تأتي في سياق الآية: "إنا أعطيناك الكوثر"، وهي تمثل أعظم النعم التي خص الله بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موضحا أن شرف هذا العطاء يظهر في تنوع وكثرة النعم، فلا تقتصر على نوع واحد من العطاء بل تشمل أنواعًا متعددة من الخير مثل المال، الطعام، الشراب، والكساء، وكلها بزيادة عظيمة جدًا، وهو ما يميز "الكوثر" عن مجرد "الكثير" أو "الأكثر".

تفسيرات الكوثر في القرآن

وأشار الدكتور أسامة فخري الجندي، اليوم الأحد، إلى أن الفقهاء والمفسرين اختلفوا في تفسير الكوثر، فمنهم من فسرها بالنهر في الجنة، ومنهم من فسرها بالقرآن الكريم، أو بالنبوة، أو برفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم عند سؤاله عن معنى الكوثر، أشار إلى النهر، وذلك ليطلع الصحابة على جانب من الغيب، ويمنحهم فهمًا أوسع لمعنى الكوثر، بعيدًا عن المعاني المعروفة التي يعرفونها من الوحي والنبوة ورفع الذكر.

وأكد لدكتور أسامة فخري الجندي ، على أن الكوثر تمثل أكبر وأكمل نعم الله على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي دليل على المكانة العظيمة للنبي في هذا الكون، وعلى كثرة ما أُعطي له من الخير والفضل الإلهي.