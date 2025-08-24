قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل التصدق بملابس المتوفى يزيد حسناته؟.. أمين الإفتاء يجيب

الإفتاء
الإفتاء
أحمد سعيد

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن استخدام ملابس المتوفى أو التصدق بها لا يخطئ ولا يضر بأحد، بل على العكس يُعتبر من الأعمال الصالحة التي تزيد للمتوفى حسناته بعد الوفاة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن بعض الأبناء قد يرغبون في الاحتفاظ ببعض ملابس والدهم كتذكار شخصي، مثل عبايته أو بدلة كان يرتديها، مؤكدًا أن هذه الأشياء لا تدخل ضمن الميراث الشرعي بشكل إجباري، لكن يجوز توزيعها بين الورثة كأشياء عرفية.

أمين الإفتاء: التصدق بملابس المتوفى يزيد حسناته

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الأفضل التصدق بالملابس أو الأشياء المتبقية على الفقراء والمساكين، لأن ذلك يرفع للمتوفى حسنات في ميزان أعماله، مؤكداً أنه لا مانع من الجمع بين الأمرين: أن يأخذ كل وارث شيئًا كتذكار، والباقي يُتصدق به على المحتاجين.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا الحكم يسري سواء كانت الورثة فقراء أم أغنياء، مع مراعاة تحقيق أكبر قدر من الخير للمتوفى عبر الصدقة.

دعاء للميت

  • اللهم ارحم من رحلوا عنا واشتاقت لهم الروح، اللهم انسهم في قبورهم، واجعلهم من مساكن جنتك آمنين مطمئنين.
  • اللهم خفف علينا شوقهم لأحبتنا الراحلين، اللهم ارحم أمواتنا واغفر لهم وكرمهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم وبلغهم شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
  • اللهم اجعل الراحلين إليك في ظلا ظليل واجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين اللهم امين.
  • اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمهم رحمة لا يشقون بعدها أبدا.
  • اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين اللهم اجبر كسر قلوب من فقدوا أحبابهم وارزقهم أجر الصابرين.
  • اللهم اجعل قبر كل من غادروا الحياة نورا وضياء.
  • اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم امين.
  • اللهم اجعل من فقدناهم في أطيب ثرى وأعز كنف وأرحم مأوى وأوسع روضة وأسعد حال يا رب العالمين.
  • اللهم عظم أجورنا حين نشتاق لمن فقدنا اللهم زدنا قوة وزدهم رحمة وغفرة واجعل ملتقانا في الفردوس الأعلى..
  • يا رب كلما اشتقنا له زدنا ثباتا واجعلنا من الصابرين، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى برد على قبره واملأه نورا من نورك.
  • اللهم اجعله بالنعيم المقيم الذي لا يزول اللهم أنسه في قبره واجعله في مساكن جنتك آمن مطمئن.
