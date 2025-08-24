قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو طلبك قيد الانتظار.. كيفية التقديم في المعاهد الأزهرية بعد ظهور النتيجة
تشكيل الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين حول حالة الطقس خلال الـ10 أيام المقبلة
جهاز حماية المنافسة يكشف عن استراتيجية جديدة لمنع الممارسات الاحتكارية
أحمد موسى: الإخوان عمرهم ما كانوا فصيل وطني ولا هيكونوا
أحمد موسى: كل من اختار محمد مرسي انتخب جماعة الإخوان الإرهابية
متى ترث المطلقة من زوجها؟.. أمين الإفتاء: حالة واحدة يكون لها حق في التركة
إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا
كرة القدم النسائية| الأهلي يفوز على بالم هيلز بثلاثية نظيفة
موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت
أحمد موسى: عرضنا وثائق الإخوان منذ 10 سنوات
بعد نشره على مواقع التواصل.. صاحب فيديو صفع ذوي الهمم يواجه هذه العقوبات
ديني

أمينة الإفتاء: أقصى مدة لـ النفاس 40 يوما ويجب عليها الاغتسال وأداء العبادات

الإفتاء
الإفتاء
أحمد سعيد

قالت هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن النفاس من أنواع الدماء التي تصيب المرأة، وهو الدم الطبيعي الذي يخرج من رحمها عقب الولادة بسببها.

 وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن النفاس يختلف عن النزيف المرضي أو أي دماء أخرى قد تصاحب عملية الولادة، فهو دم مخصوص بيَّنه الشرع واعتنى بأحكامه.

وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن الدماء التي تعتري المرأة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: دم الحيض وهو المعتاد نزوله في حال الصحة الطبيعية للمرأة في فترات معينة، ودم النفاس وهو الخارج عقب الولادة، ودم الاستحاضة وهو الدم غير المنتظم الخارج لعارض صحي أو مرضي، لا يرتبط بوقت معتاد ولا بولادة.

وأشارت أمينة الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الفقهاء أجمعوا على أنه لا حد لأقل النفاس، فقد يتحقق ولو بلحظة أو دفقة دم واحدة عقب الولادة، أما أكثر مدته ففيه خلاف بين الفقهاء، لكن المختار للفتوى والمستقر عليه هو مذهب الحنفية والحنابلة أن أقصى مدة للنفاس هي 40 يومًا.

وبيّنت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن ذلك هو ما روي عن عدد من الصحابة الكرام كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأقره جمع من العلماء مثل ابن عبد البر من المالكية، والمزني من الشافعية، وغيرهم.

أمينة الإفتاء: المرأة إذا رأت الطهر بعد النفاس وجب عليها الاغتسال وأداء العبادات 

واستدلوا على ذلك بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وقت النفساء أربعون يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك».

وأكدت أمينة الإفتاء أن المرأة إذا رأت الطهر قبل مرور الأربعين يومًا وجب عليها الاغتسال وأداء العبادات، أما إذا استمر الدم بعد الأربعين فإنه لا يُعد نفاسًا وإنما يأخذ حكم الاستحاضة.

أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء النفاس مدة النفاس أقصى مدة لـ النفاس اقصى مدة للنفاس

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

المتحف المصري الكبير

هرم مصر الرابع| المتحف المصري الكبير يعيد كتابة مجد الحضارة الفرعونية.. خبير يعلق

محافظ بني سويف يكرم عامل الاسعاف

محافظ بني سويف يُكرّم عامل مزلقان خاطر بحياته لإنقاذ حياة شاب.. ويؤكد: دقيقة من الانتظار قد تحميك وتحمي أسرتك من مأساة

غزة الان

موجة جدل في أمريكا بعد دعم إنساني من اتحاد يهودي لسكان غزة.. وخبير: اجتياح بدعم أمريكي

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

