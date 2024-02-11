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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نمتلك خطة مستقبلية لتوسيع مشاركتنا بالمشروع القومي لمحو الامية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد  جامعة حلوان خلال الفصل الدراسي الثاني لتنظيم  العديد من فصول محو الأمية، كما تعمل على تنظيم العديد من الندوات التوعوية بكافة كليات الجامعة للتوعية بأهمية المشروع في تنمية المجتمع وتشجيع الطلاب على المشاركة به، تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إشراف عام الدكتور أحمـد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.
 

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس  جامعة حلوان عن اعداد الجامعة  خطة مستقبلية لتوسيع مشاركتها بالمشروع القومي لمحو الامية تتضمن تنظيم العديد من فصول محو الأمية،  حرصا من الجامعة على القضاء علي الامية بالمناطق المحيطة و تحقيقا للتنمية المجتمعية.

وأشار رئيس جامعة حلوان الى أن قضية محو الأمية تحتاج إلى تضافر  كافة جهود المؤسسات المعنية للسعي قدما نحو القضاء على هذه المشكلة، وهو ما تسعى إليه جامعة حلوان من خلال كلياتها المشاركة في المشروع  بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومؤسسات المجتمع المعنية للقضاء على هذه المشكلة والحد من آثارها على المجتمع  .

 

واستضافت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة سهى محمد عبد الوهاب عميد الكلية، وإشراف الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات المهرجان السياحي الأول للأطفال “ذو الطابع التراثى ” بالتعاون مع "صفحة "حدوتة سياحية" بإشراف الدكتورة نرمين الشافعي مؤسس "صفحة حدوته سياحية " و "أكاديمية الفنون" باشراف إيمان صبري
واشتمل المهرجان على  فقرات متنوعة تضمنت نشاط غزل النول، وكذلك  تعليم مهارات فن الإتيكيت للتعامل مع السائحين والتعامل داخل المزارات السياحية، كما تضمن المهرجان المطبخ التراثي والذي اشتمل على "صناعة الخبز المصرى".


وأشاد رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل بهذا المهرجان الذي يستهدف الأطفال، مؤكدًا أهمية تنشئة الأجيال الصاعدة على حب التراث والسياحة المصرية منذ الصغر، باعتبارهم قادة المستقبل. كما أكد دعم الجامعة لمثل هذه المبادرات الهادفة.

Jobs Education الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور السيد ابراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان القضاء على الامية المشروع القومي لمحو الأمية

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