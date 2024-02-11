ضبط 5 أطنان زيت مجهول المصدر داخل أحد مصانع التعبئة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية حملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة يرافقه عاطف مرقس كبير مفتشي المديرية وقطاع وسط الشرقية، حيث توجهت الحملة للتفتيش على المحال التجارية بمركز ديرب نجم للوقوف على مدى التزام أصحابها بالاشتراطات والتعليمات التموينية، و أسفرت الحملة عن تحرير 9 مخالفات حيال أصحاب الأنشطة التجارية المخالفين ، وتم التحفظ على 5 أطنان و50 كجم زيت طعام غير مصحوب بأي مستندات تدل على مصدره داخل أحد مصانع تعبئة الزيوت.

كما تم ضبط 150 كجم أرز غير مدون عليه أي أسعار وتم عمل محاضر ضد محتكري السلع وأصحاب الأنشطة وعرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.