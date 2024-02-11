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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط إقبال كثيف من الطلاب... انتظام الدراسة بمعاهد مطروح الأزهرية

مدير ازهر مطروح خلال
مدير ازهر مطروح خلال متابعة بدء الدراسة

تفقد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، صباح اليوم الأحد، عدد من معاهد المنطقة؛ لمتابعة انطلاقة الفصل الدراسي الثاني 2024/2023، وسط إقبال كثيف من الطلاب.

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رئيس جامعة مطروح: انتظام سير العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني


وشهدت الدراسة في اليوم الأول انتظاما وانضباطا من جميع الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمعاهد.
ووجه رئيس المنطقة خلال جولته التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات ببداية الفصل الدراسي الثاني، ولجميع القائمين على العملية التعليمية، مطالبا من الجميع التعاون والتكاتف لتيسير السبل وتذليل جميع المعوقات أمام الطلاب بما يسهم في النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بالتعليم الأزهري.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الفصول الدراسية؛ وتناقش مع الطلاب داخل الفصول، وطالبهم بالمشاركة الفعالة والجادة في الأنشطة الطلابية، لصقل مهاراتهم بجانب الحرص على تميزهم الدراسي.

وشدد رئيس المنطقة على شيوخ المعاهد بالمتابعة المستمرة والالتزام بالمناهج الدراسية، وتسليم كافة الكتب للطلاب، وضرورة تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي، ومتابعة مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمعلومات والمهارات.

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