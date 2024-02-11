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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح: 3 طلاب يحققون مراكز متقدمة بمسابقة القراءة الحرة على مستوى الجمهورية

نتيجة المسابقة على
نتيجة المسابقة على مستوى الجمهورية

أكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن الإدارة العامة للمكتبات أعلنت نتيجة المسابقة الثقافية والقراءة الحرة للمراحل التعليمية الثلاث على مستوى الجمهورية.

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وأضاف أن طلاب مطروح حققوا إنجازا كبيرا بالحصول المراكز الأول والرابع والتاسع على مستوى الجمهورية بالمسابقة المعرفية.

وأوضح شحاتة أن الطالبة نور عبادة موسى بمدرسة العمدة طرام الإعدادية بنات التابعة لإدارة مطروح التعليمية حققت إنجازا كبيرا بالحصول على المركز الأول جمهوريا في المسابقة (الإبداع الفني- الرسوم) للمرحلة الإعدادية بينما حقق الطالب محمود باسل محمود الغنيمي بمدرسة الشهيد أحمد عبد الكريم حجاج الثانوية العسكرية التابعة لإدارة مطروح المركز الرابع جمهوريا (المرحلة الثانوية) في الإبداع الأدبي (المقال) كذلك حصلت الطالبة مروة محمد عبد العظيم بمدرسة أبو كاشيك للتعليم الأساسي التابعة لإدارة النجيلة التعليمية على المركز التاسع في (الإبداع الفني- الألبوم) للمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وقدم وكيل الوزارة ال تهاني لأبنائه الطلاب المتميزين في القراءة مشيدا بكافة الجهود المتميزة من الطلاب ومعلميهم بإشراف سماح فتحي موجه عام المكتبات والإشراف العام لهدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية مما كان له عظيم الأثر هذا العام في تحقيق تلك المراكز المتقدمة وتشريف محافظة مطروح على مستوى الجمهورية والتي تأتي لتكون إضاءة معرفية جديدة تواكب تميز أبناء المحافظة في الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها في المسابقات المركزية التي تشرف عليها الوزارة.

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