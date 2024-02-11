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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز فريق نادي السكة الحديد بالشرقية ببطولة الدوري العام لكرة الهدف للمكفوفين

صدى البلد

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة لفوز فريق نادي السكة الحديد الرياضي ببطولة الدوري العام لكرة الهدف للمكفوفين والتي أقيمت في الفترة من 1 إلى 7 فبراير الجاري بمدينة بورسعيد متمنياً لأعضاء الفريق ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم المحافظة عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بدعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية مقدماً الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال كرة الهدف للمكفوفين لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

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ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الفوز بالبطولة جاء بعد تفوق فريق نادي السكة الحديد للمكفوفين رجال على فريق قويسنا بنتيجة ٩-٣ وذلك بالبطولة المجمعة على ملاعب استاد مدينة بورسعيد والتي اتسمت بالندية والروح الرياضية العالية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضية أن المديرية لا تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية مقدماً الشكر للاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري وأعضاء مجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي علي مجهوداتهم في تحقيق هذا الانتصار متمنيا تحقيق المزيد من الإنتصارات والبطولات لإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة.

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