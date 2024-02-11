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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد جامعة القاهرة: أنشطة طلابية مختلفة خلال الفصل الدراسي الثاني

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 ، تنظم جامعة القاهرة عدد كبير من الأنشطة الطلابية الهامة للطلاب بجانب الحياة الدراسية ، حيث تساعد المسابقات في النهوض بالعقل والوجدان وبناء شخصية الطلاب.

كشف عبدالله طه رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن خطة الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الثانى.

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انطلاق فعاليات الأنشطة الطلابية بكليات جامعة القاهرة مع بدء الفصل الدراسي الثاني

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وقال  عبدالله طه، إن تنظيم الأنشطة الطلابية وإعدادها يعد من المهام الأساسية الإتحاد لذلك نعمل علي تنفيذ عدد من الأنشطة الطلابية.

وأضاف “عبدالله”، إن الأنشطة ترتقي وتزدهر وسوف تزيد وإنه حصل علي وعود من إدارة الجامعة علي تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الحالي.

وأشار إلى أن الجامعة تطلق عدد من المسابقات منها التصوير الفوتغرافى وبطولة الشطرنج ومسابقة فى مجال البحوث الاجتماعية حول الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على الفرد والمجتمع وكيفية مواجهته بالإضافة إلى ورش التدريب المختلفة .

الفصل الدراسي الثاني جامعة القاهرة اتحاد طلاب جامعة القاهرة الانشطة الطلابية

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