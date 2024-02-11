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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صلاح عبدالله: مسلسل «جريمة منتصف الليل» يكشف خبايا الجامعات الخاصة

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

يواصل صناع مسلسل "جريمة منتصف الليل" تصوير المشاهد المتبقية من العمل الذي يقوم ببطولته رانيا يوسف، وأحمد عبدالعزيز، والفنان القدير صلاح عبدالله، تمهيدا لعرض المسلسل خلال السباق الدرامي المقبل 2024.

 قال الفنان صلاح عبدالله في تصريحات صحفية، إن مسلسل "جريمة منتصف الليل" يحتوي على مجموعة قصص إنسانية واجتماعية من الواقع المصري، مشيرا أن العمل يقدم عدة رسائل لها علاقة بالتعليم الخاص والجامعات الخاصة، وعلاقة الأبناء بأسرهم وهو ما جذبه للمشاركة في العمل.

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صلاح عبد الله 

وأضاف صلاح عبدالله، أنه عندما قرأ سيناريو العمل، قرر أن يكون جزء منه، لإيمانه الشديد بدور الفن في مناقشة القضايا الاجتماعية التي يعيشها الأجيال الجديدة تحديدا، مؤكدا أن السيناريو مشوق وبه الكثير من الموضوعات التي لم تتطرق لها الدراما منذ سنوات، رافضا الكشف عن تفاصيل العمل وأحداثه، وقال: "اللي عايز يعرف تفاصيل العمل يشوفه كويس".

أردف الفنان القدير، أنه لم يتخوف من المشاركة في عمل من إنتاج شركة وليدة في عالم الدراما، مشيرا أن دوره ودور كل فنان أن يدعم مثل هذه التجارب، ويساهم في بنائها، خاصة عندما يجد هذه الشركة تهتم بكل التفاصيل وتسعى لتقديم عمل جيد، وأضاف أنه فوجئ بمستوى الإنتاج الراقي، وأكد أن مخرج العمل عصام شعبان صاحب رؤية ويمتلك خبرات جيدة، وهو ما ظهر خلال تصوير العمل، وقال أن اختيار الفنانين كان مميز جدا، وهم من أجيال مختلفة.

وقال صلاح عبدالله، إن مسلسل "جريمة منتصف الليل" يكشف كواليس عالم الجامعات الخاصة في مصر، ويظهر المزايا والعيوب بصورة حيادية، كما أنه يكشف عن تفاصيل جريمة حدثت في الواقع منذ سنوات، ويلقي الضوء على طرق التربية والتعليم السليمة، وعلاقة الأباء والأبناء وصراع الأجيال والتطور التكنولوجي ومخاطره التي تتوازى مع مميزاته.

الجدير بالذكر أن مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، محمد عز، ونخبة من النجوم المصريين، كما يشارك في البطولة من السعودية النجوم ليلى سلمان، علي السبع، ونوف عبدالله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان. 

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