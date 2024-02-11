إحالة إعادة محاكمة متهم لقـ.تل اللواء نبيل فراج للدائرة الأولى إرهاب

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة إجراءات محاكمة المتهم عصام عبد المجيد دياب سيد وهو المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلامياً بقتـ.ل اللواء نبيل فراج بكرداسة والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقاً، بإعادة الدعوي للمرافعة وإحالتها إلى الدائرة الأولي جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني لنظرها بجلسة 4 مارس المقبل مع استمرار حبس المتهم بتلك الجلسة.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الـ13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومي للبلاد.