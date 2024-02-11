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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام نصف طن منتجات فاسدة.. صحة الشرقية تشن حملة على المنشآت الغذائية

صدى البلد

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقبي أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة الزقازيق.

واكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم خلال الحملة المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود بعض الأغذية بها تغير في خواصها الطبيعية، وفاسدة، وتم إعدام ٤٨٠ كجم أغذية مختلفة، وسحب عدد ٧ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير ١١ محضر جنحة صحية ضد المخالفات المضبوطة.

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وأكد الدكتور هشام مسعود علي استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

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