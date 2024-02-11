عبد العزيز النجار يكشف عن أول بوستر تشويقى لمسلسل لحظة غضب

نشر المخرج عبدالعزيز النجار البوستر التشويقي الأول لمسلسل "لحظة غضب" المشارك فى سباق رمضان المقبل، وذلك عبر صفحته على فيسبوك.

عبد العزيز النجار

مسلسل "لحظة غضب"، بطولة صبا مبارك وناردين فرج، وإخراج عبد العزيز النجار، وهو عمل مكون من 15 حلقة.

مسلسل لحظة غضب

وكان تعاقد الفنانان صبا مبارك ومحمد شاهين على بطولة مسلسل "لحظة غضب"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2024 على منصة watch it، والعمل مكون من 15 حلقة، من إنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، من إخراج عبد العزيز النجار، وهو مخرج مسلسل حالة خاصة الذى يعرض حاليا بطولة طه دسوقى وغادة عادل .

ونشر الجناينى صورة للعمل باسم "لحظة غضب" وكتب "توكلنا على الله رمضان 2024، ربنا يوفقنا والعرض على منصة watch it.