بعد واقعة إمام عاشور | رسالة مفاجئة من مدحت شلبي لجماهير الأهلي

رد الإعلامي مدحت شلبي، على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا من جماهير الأهلي، بعد سخريته من إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، خلال تعليقه على مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس موسم الرياض.

وقال شلبي، في تصريحات تلفزيونية "عندما قارنت بين سالم الدوسري وإمام عاشور، أصدقائي بيقولولي الناس زعلت، زعلوا من إيه! أنا بقولك يا إمام، "متعملش باك ورد تاني عشان متروحش المستشفى ودي مسألة خاصة باللياقة البدنية".

وأضاف: "أنا لن أتوقف عند هذه الأمور، ولكن عاوز أوصل رسالة إن إحنا شعب واحد".