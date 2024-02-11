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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أبو سمبل السياحية

مشروعات للتطوير والتجميل
مشروعات للتطوير والتجميل بمدينة أبو سمبل السياحية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 95 % ، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة والأثار ، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة العربية للتصنيع .

وأثناء الجولة التفقدية التى رافقها خلالها محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل ، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة ، بالإضافة إلى مسئولى الجهات المعنية ومدير المشروع ، شددت الدكتورة غادة أبو زيد على الجهة المنفذة لمشروع الممشى السياحى بضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة لنهو هذا المشروع الحيوى الذى يأتى ضمن الرؤية المتكاملة التى قام بوضعها محافظ أسوان بشأن خلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية التى تشهدها مختلف مدن ومراكز المحافظة حيث تم إفتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان .

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منظومة 

كما قامت نائب محافظ أسوان بمتابعة منظومة العمل داخل المركز التكنولوجى للوحدة المحلية ، وأسلوب وآلية تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين بالجودة والكفاءة المطلوبة .

وتابعت كذلك الدكتورة غادة أبو زيد مشروعات الخطة الإستثمارية للمدينة للعام المالى الحالى 2023/2024 بتكلفة 40 مليون جنيه ، والتى من بينها إنشاء محطة لإنتظار شاحنات النقل الثقيل ، وتفقدت أيضاً مشروع المفرخات السمكية .

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