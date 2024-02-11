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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط خلافات متصاعدة.. بايدن ونتنياهو يتحدثان اليوم هاتفيا

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، بأنه من المقرر أن يتحدث رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو ، والرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الهاتف في وقت لاحق من اليوم؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويواجه كل من بايدن ونتنياهو خلافات عامة حول عملية محتملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، جنوب غزة.

وفي حديثه إلى فوكس نيوز اليوم الأحد، قال نتنياهو إنه لم يتحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أن "وصف ردنا العسكري بأنه مبالغ فيه".

وليلة الخميس، قال بايدن إن هجوم إسرائيل على غزة "تجاوز الحد".

وكشفت مصادر لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مساعديه صاروا أقرب إلى الخلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

و نقلت واشنطن بوست عن مصادر قولها إن إدارة بايدن لم تعد تنظر إلى نتنياهو على أنه شريك يمكن التأثير عليه حتى في السر.

وذكرت الصحيفة أن الإحباط المتزايد دفع مساعدي بايدن إلى حثه على أن يكون أكثر انتقادا لنتنياهو بشكل علني، مشيرة إلى أن بايدن يستجيب ببطء لمساعديه مع استمرار نتنياهو في إذلال واشنطن علنا ورفض مطالبها.

وأوردت الصحيفة نقلا عن مسؤولين بالبيت الأبيض قولهم:"نعتقد بشكل متزايد أن نتنياهو يركز على نجاته سياسيا واستبعاد أي هدف آخر".

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