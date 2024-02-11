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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: تفخيخ مربعات سكنية بأكملها في خان يونس

خان يونس
خان يونس

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن القصف الإسرائيلي لا يزال يتصاعد بشكل ملحوظ على قطاع غزة، وتشهد مدينة غزة قصفا عنيفا لعدد من الأحياء ولا سيما حي الشيخ رضوان، الذي يقع في المنطقة الشمالية.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن حيي الزيتون وتل الهوى بالمنطقة الجنوبية لهذه المدينة شهدا قصفا مكثفا، حيث استهدف القصف المكثف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية منازل المواطنين وممتلكاتهم ما أحدث دمارا واسعا في المناطق المستهدفة.

وأوضح أن بلدتي جباليا وبيت حانون، واللتان تقعان في المنطقة الشمالية لقطاع غزة تتعرضان لقصف من المدفعية الإسرائيلية، التي تتزايد بشكل ملحوظ باتجاه منازل المواطنين في شمال قطاع غزة، كما أن منطقة "السودانية" في غرب غزة لا زالت تتعرض لقصف من الزوارق الحربية الإسرائيلية بشكل متواصل وعنيف، على الطريق الساحلي لتلك المنطقة.

وأشار إلى أن المنطقة الجنوبية لوادي غزة، والتي تبدأ من المحافظة الوسطى، والتي شهدت قصفا عنيفا طال مخيم النصيرات، وهو المخيم الأول الذي يقع جنوب هذا الوادي، حيث تم قصف السوق الرئيسي للمخيم وعدد من المنازل، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء والإصابات.

خان يونس

ولفت إلى أن مدينة خان يونس تشهد توغل عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية منذ ما يزيد عن شهرين من الآن، حيث يجرى تفخيخ مربعات سكنية بأكملها ومن ثم تفجيرها، وتنفيذ ذلك في حيي الأمل والمنارة.

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