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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فنان مصري يتزوج في سن السبعين | فيديو جراف

صدى البلد

نشر الفنان محمود عامر صورًا علي صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، وظهر فيها من حفل زفافه وعقد قرانه علي الدكتورة رشا فرج.


 

وكتب محمود عامر "الحمد لله والشكر لله على كل شيء تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتوره رشا فرج"، بلغ الفنان محمود عامر عمر الـ 69 عاما وقرر الزواج بعد انفصاله عن الفنانة لاشينة لاشين. 


 

وكان أعلن الفنان محمود عامر انفصاله عن زوجته الفنانه لاشينة لاشين وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وذلك فى اغسطس الماضى، وكتب محمود عامر علي حسابه فيسبوك:"سينجل".


 

وعلق له كل من الفنان صلاح عبدالله"ماينفعش ياحوده صدقني ماينفعش وأتمنى أن يكون المنشور التالي "طردنا الشيطان ورجعنا لبعض".

 

والفنانة رانيا محمود ياسين"زعلت بجد انا طول عمري اعرفكم مع بعض ربنا يصلح الأحوال".


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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