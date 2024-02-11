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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس سانتوس البرازيلي يكشف عن مفاجأة بشأن نيمار

صدى البلد

أعلن مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس البرازيلي، عن مفاجأة حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع فريق الهلال السعودي.

تغيب نيمار عن الفريق السعودي منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وفي تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال تيكسيرا: "كانت محادثتي مع نيمار سريعة للغاية، ولكن هذه المحادثات السريعة دائمًا ما يكون لها مردود إيجابي".

وأضاف: "يجب على نيمار أن يتعافى جيدًا من إصابته حتى يتمكن من العودة إلى صفوف سانتوس، وسينهي تجربته في السعودية، ثم يعود للعب معنا، هذا ما توصلنا إليه خلال المحادثة".

وينتهي عقد نيمار مع الهلال السعودي في صيف 2025، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

فريق الهلال السعودي صحيفة ديلي ميل البريطانية صحيفة ديلي ميل سانتوس البرازيلي النجم البرازيلي نيمار الهلال السعودي

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