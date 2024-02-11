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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنوثة راقية .. ندي بسيوني تلفت الإنتباه بجمالها

ندى بسيوني
ندى بسيوني

نجحت الفنانة ندى بسيوني، في خطف قلوب متابعيها، من خلال مشاركتها بصورة من أحدث إطلالاتها، وذلك عبر حسابها الرسمي  بموقع  تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
 

وظهرت ندي بإطلالة شبابية مُبهجة مُرتدية توب مجسم باللون اوف وايت، ومن الناحية الجمالية  تركت خصلات شعرها الذهبي منسدلًا علي كتفيها، وقامت بوضع أحمر الشفاة باللون الوردي أيضًا مما أبرز جمال ورقة ملامحها وأعطاها لوك هادي وساحر.
 

أحدث أعمال الفنانة ندى بسيوني

وشاركت الفنانة ندى بسيوني مع أسرة مسلسل "أعمل إيه" للنجمة صابرين وخالد الصاوى والمكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار جتماعى ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة.

مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة “سينرجي”، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، وندى بسيوني، ودنيا المصرى، ونور إيهاب، ومحمد مهران، ونهال عنبر صبري عبد المنعم، ومفيد عاشور، وأيمن عزب، ومحمود الشرقاوى، وعدد آخر من الفنانين.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٢١١_١٤٠٦١٦

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