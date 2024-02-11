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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إطلالة ناعمة.. صابرين تثير ضجة بجمالها الساحر

صابرين
صابرين

تحرص الفنانة صابرين مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها لتكن دائمة التواصل معهم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وأطلت صابرين بإطلالة شتوية لافتة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة ، مرتدية جاكت جلد بفرو أنيق باللون الاسود، مما عكس تناسق قوامها الممشوق وأنوثتها الجذابة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزا على الألوان الترابية مستخدمة الكحل مع الماسكرا السوداء واللون الأحمر الفاقع فى الشفاه لتبدو أكثر جمالا. 

تعود الفنانة صابرين إلى عالم الدراما من جديد بعد غياب عامين، بعد مسلسل "أعمل إيه"، عبر مشاركتها في بطولة مسلسل "مسار إجباري" ويلعب بطولته الفنان عصام عمر وأحمد داش في بطولات مطلقة لأول مرة في الماراثون الرمضاني 2024.

أبطال مسلسل مسار إجباري 

مسلسل "مسار إجباري" سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي مشوق.

آخر أعمال الفنانة صابرين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صابرين هو مسلسل "أعمل ايه" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وشاركها بطولة المسلسل الفنان الكبير خالد الصاوي، وشارك في العمل كوكبة مميزة من النجوم منهم: هناء الشوربجي، نور إيهاب، إيمي الجندي، بيلار أحمد، مفيد عاشور، ندى بسيوني، محمد مهران، وردشان مجدي، أحمد والي، صبري عبد المنعم، إيناس جابر، طارق عبد العزيز، وآخرين والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج سيرجي، والإخراج لـ أحمد عبد الحميد.

 

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