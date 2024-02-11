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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

رمضان 2024..تغيير اسم مسلسل ياسر جلال من "ألف ليلة وليلة إلى "جودر"

صدى البلد

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن اسم مسلسل ياسر جلال في رمضان 2024 الجديد وهو "جودر" بطولة ياسر جلال وينتمي المسلسل إلى نوعية الـ٣٠ حلقة، بعدما تغير اسمه من “ألف ليلة وليلة”.

 

 

وتدور أحداث المسلسل في إطار فانتازيا فريدة من نوعها،  تدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث أنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة وتبدأ الصراعات بينهما.

 

المسلسل من بطولة ياسر جلال،  ياسمين رئيس، نور اللبنانية، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيري.
 

ويذكر أن آخر أعمال ياسر جلال  مسلسل "علاقة مشروعة" والذي حقق نجاحا كبيرا منذ لحظة عرضه في موسم رمضان الماضي وشارك في العمل مي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي ويتم عرضه حاليا مرة اخري علي شاشة "dmc".

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