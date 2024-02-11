جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

خرج مسلسل "جعفر العمدة 2" للنجم محمد رمضان من سباق مسلسلات رمضان 2024 بشكل نهائي، ليصبح مرشحا للمنافسة في موسم دراما رمضان 2025.

محمد رمضان

اسباب خروج مسلسل "جعفر العمدة 2" من رمضان

وتعود ابرز اسباب خروج مسلسل "جعفر العمدة 2" من السباق الرمضاني لعدم الانتهاء من كتابة السيناريو.

كان "رمضان"، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة، بشأن عدم تواجد "جعفر العمدة 2" في موسم رمضان 2024، إن الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" تأجل كي يكون هناك وقت كاف لكتابة السيناريو وإضافة أحداث جديدة إلى القصة، لا سيما أن الجمهور متشوق. جدا للجزء الثاني.

تعاقد محمد رمضان على مسلسل "جعفر العمدة 2”

وتعاقد محمد رمضان بشكل رسمي على تقديم الجزء الثاني من "جعفر العمدة"، وكتب وقتها عبر حسابه على إنستجرام: "وقعت عقد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني بعد ما اطمنت أنه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتير، إنتاج ميديا هب، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي".

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، طارق النهري، ومن إخراج محمد سامي.

تفاصيل بلاغ لـ المصنفات لوقف أغنية "عربي"

في الوقت نفسه تقدم محامِ، ببلاغ إلى الرقابة على المصنفات الفنية، لوقف أغنية "عربي" للفنان محمد رمضان، وإلغاء تراخيصها، بسبب إساءتها للغة العربية، إذ اعتبر مقدم البلاغ أن الأغنية "تعد أكبر دليل على إصرار رمضان على محاربة الهوية العربية والمصرية، من خلال الترويج لمحو كل منابع ثقافتنا وقيمنا، ودس السم في العسل".

محمد رمضان

وجاء في البلاغ، أن الفنان محمد رمضان بدأ أغنية "عربي" مع مغن آخر يغني باللغة الأجنبية، عكس الهدف المعلن للأغنية، لكنها تظهر النوايا الخبيثه لصانع الاغنية، كما يبدأ محمد رمضان الغناء كعادته عاري الصدر ويتغني بالهوية العربية من الظاهر، لكنه في الحقيقة مصمم على تدميرها، ويظهر العرب عراة يركبون الجمل، وهي الصورة التي يحاول الغرب تصديرها عن المجتمعات العربية.

وقال مقدم البلاغ لوقف أغنية "عربي" إنها تسير في إطار الهجوم على اللغة العربية، وتأكيدا على محاولة رمضان المستمرة هدم الثقافة المصرية بهدم اللغة، وهدم تاريخنا الذي مازال الهدف المنشود لأعداء الأمة العربية، وثبت تراثيًا التحذير من رطانة الأعاجم، وَالرطانة هي التحدث بغير اللغة العربية تشبها بالأعاجم، وإعلاء شأنهم على العرب، مشيرًا إلى أنها تخالف نصوص القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية والاغانى، والذي يسمح للرقابة على المصنفات بسحب التراخيص إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولهذا فإنه بعد ظهور تلك الخروقات لتلك الأغنية المشبوة.

وطالب الرقابة بإلغاء ترخيص الأغنية أو إلغاء مقطع اللغة الأجنبية، وحذف مشاهد التعري وركوب الجمال، ومراعاة المحاذير القانونية والمجتمعية سالفة البيان، واتخاذ اللازم قانونًا.