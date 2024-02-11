عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

محمد رمضان
محمد رمضان

خرج مسلسل "جعفر العمدة 2" للنجم محمد رمضان من سباق مسلسلات رمضان 2024 بشكل نهائي، ليصبح مرشحا للمنافسة في موسم دراما رمضان 2025.

محمد رمضان 

اسباب خروج مسلسل "جعفر العمدة 2" من رمضان

وتعود ابرز اسباب خروج مسلسل "جعفر العمدة 2" من السباق الرمضاني لعدم الانتهاء من كتابة السيناريو.

كان "رمضان"، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة، بشأن عدم تواجد "جعفر العمدة 2" في موسم رمضان 2024، إن الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" تأجل كي يكون هناك وقت كاف لكتابة السيناريو وإضافة أحداث جديدة إلى القصة، لا سيما أن الجمهور متشوق. جدا للجزء الثاني.

تعاقد محمد رمضان على مسلسل "جعفر العمدة 2”

وتعاقد محمد رمضان بشكل رسمي على تقديم الجزء الثاني من "جعفر العمدة"، وكتب وقتها عبر حسابه على إنستجرام: "وقعت عقد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني بعد ما اطمنت أنه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتير، إنتاج ميديا هب، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي".

رئيس جامعة الأقصر يشهد افتتاح المؤتمر الرابع لطب الأطفال وحديثي الولادة

محافظ الشرقية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم الرياضة والرياضيين

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، طارق النهري، ومن إخراج محمد سامي.

تفاصيل بلاغ لـ المصنفات لوقف أغنية "عربي"

في الوقت نفسه تقدم محامِ، ببلاغ إلى الرقابة على المصنفات الفنية، لوقف أغنية "عربي" للفنان محمد رمضان، وإلغاء تراخيصها، بسبب إساءتها للغة العربية، إذ اعتبر مقدم البلاغ أن الأغنية "تعد أكبر دليل على إصرار رمضان على محاربة الهوية العربية والمصرية، من خلال الترويج لمحو كل منابع ثقافتنا وقيمنا، ودس السم في العسل".

محمد رمضان 

وجاء في البلاغ، أن الفنان محمد رمضان بدأ أغنية "عربي" مع مغن آخر يغني باللغة الأجنبية، عكس الهدف المعلن للأغنية، لكنها تظهر النوايا الخبيثه لصانع الاغنية، كما يبدأ محمد رمضان الغناء كعادته عاري الصدر ويتغني بالهوية العربية من الظاهر، لكنه في الحقيقة مصمم على تدميرها، ويظهر العرب عراة يركبون الجمل، وهي الصورة التي يحاول الغرب تصديرها عن المجتمعات العربية.

وقال مقدم البلاغ لوقف أغنية "عربي" إنها تسير في إطار الهجوم على اللغة العربية، وتأكيدا على محاولة رمضان المستمرة هدم الثقافة المصرية بهدم اللغة، وهدم تاريخنا الذي مازال الهدف المنشود لأعداء الأمة العربية، وثبت تراثيًا التحذير من رطانة الأعاجم، وَالرطانة هي التحدث بغير اللغة العربية تشبها بالأعاجم، وإعلاء شأنهم على العرب، مشيرًا إلى أنها تخالف نصوص القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية والاغانى، والذي يسمح للرقابة على المصنفات بسحب التراخيص إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولهذا فإنه بعد ظهور تلك الخروقات لتلك الأغنية المشبوة.

وطالب الرقابة بإلغاء ترخيص الأغنية أو إلغاء مقطع اللغة الأجنبية، وحذف مشاهد التعري وركوب الجمال، ومراعاة المحاذير القانونية والمجتمعية سالفة البيان، واتخاذ اللازم قانونًا.

جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة أبطال مسلسل جعفر العمدة تعاقد محمد رمضان على مسلسل جعفر العمدة 2” خروج مسلسل جعفر العمدة 2 من رمضان اسباب خروج مسلسل جعفر العمدة 2 من رمضان تفاصيل بلاغ لـ المصنفات لوقف أغنية عربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

موضوعات متعلقة

الثقافة المصرية خلال 2023.. إنجازات كبيرة في صون التراث ورفع كفاءة المنشآت

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة ويحقق المستحيل

مدن الجيل الرابع في 9 سنوات .. الجمهورية الجديدة بلا تكدس

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الخشت لـ صدى البلد: «قصر عيني» جديد في 6 أكتوبر.. و"القاهرة" ضمن أفضل 50 جامعة عالمية

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 12 عاما.. الرئاسة التركية تعلن زيارة أردوغان إلى مصر

أسباب ظهور كلمة erorr على عداد الكهرباء وطريقة حلها

زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية.. شعبة الدخان: «حاجة غريبة مش فاهمينها»

مفاجأة بخصوص الدعم| تعرف على موعد الطرح الجديد لشقق "سكن لكل المصريين 4"

دعاء للزوج بالرزق .. ينور طريقه ويفتح له أبوابه الواسعة

رسميا.. مصر تحذر إسرائيل من عواقب شن عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

ملابس مختلفة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها.. شاهد

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

إكسسوارات ملفتة.. حنان مطاوع تستعرض جمالها بصور جديدة.. شاهد

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ