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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع الأعمال الجارية بمقر "العاصمة الإدارية" ونادي الهجن

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الأعمال الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدةللمحافظة، يرافقه الأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية المعنية.

حيثُ وجّه باستكمال أعمال الإنترلوك واللاندسكيب والتشطيبات الداخلية بمبنى مديرية التربية والتعليم وسرعة تشطيب واجهات مباني الجهات الحكومية المتبقية.

محافظ الوادي الجديد يتفقد منشآت جامعة الوادي الجديد

وواصل المحافظ جولته، بتفقد أعمال التشطيبات بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، موجهًا بإنشاء طريق فرعي للربط بالطريق الرئيسي المؤدي للقرية التراثية، وإنشاء قاعة لكبار الزوار ومراجعة المواصفات الفنية لمضمار السباق.

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