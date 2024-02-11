ساق مكشوف.. نادين نسيب نجيم تستعرض أنوثتها بفستان مثير

تحرص الفنانة نادين نسيب نجيم على مشاركة جمهورها أحدث إطلالتها الراقية المواكبة لأحدث صيحات الموضة؛ لتبهر متابعيها عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”.

وتألقت نادين بإطلالة جريئة، مزجت بين الأنوثة والرقي في آن واحد، حيث ارتدت فستانا مثيرا بحمالات، مكشوف الساق، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر ذيل الحصان وراء ظهرها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الناعمة ولون النود في الشفاه.

آخر أعمال نادين نسيب نجيم

جدير بالذكر آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم مسلسل وأخيرًا، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني 2023، وضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم: منى واصف، سعيد سرحان، وسام فارس، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.