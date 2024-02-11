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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يؤكد تذليل العقبات أمام المشروعات الجاري تنفيذها لتسريع وتيرة العمل

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي أنه حريص على متابعة العمل في كافة المشروعات الجديدة منها الطرق والمحاور المرورية من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

واستعرض المحافظ ، خلال الاجتماع اليوم الأحد، الموقف التنفيذي ونسب المشروعات الجاري تنفيذها والتي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، حيث ناقش موقف (طريق محلة مرحوم، طريق ترعة المعامل، محور ام القرى، كورنيش الغفران، ترعة الشيتي، شارع قطيني، مشروع محطة البيض، مصنع تدوير دفره، مستشفى طنطا العام، مستشفى الاورام، تطوير المجمع الطبي، توسعة كبري سكة المحلة وكوبري قحافة، عمارات العجيزي والاوقاف، مدخل طريق المحلة، مرفق النقل الجديد، شارع النحاس، شارع الجلاء) .

وأوضح المحافظ أنه يقدم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع، مشددا أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.
وعلى صعيد آخر،عقد المحافظ الدكتور طارق رحمي، اجتماعا مع مدير إدارة مرور الغربية وائل حمودة، ومدير إدارة المواقف بالغربية الدكتور محمد الأحمر ، وذلك لمناقشة استمرار جهود تيسير الحركة المرورية بشوارع مدن وقرى المحافظة وذلك مع عودة الدراسة.
وأكد المحافظ ،خلال الاجتماع اليوم الأحد، ضرورة التنسيق بين الأجهزة المختلفة لتحقيق الانضباط المروري والنهوض بالمنظومة بنطاق المحافظة وذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز معايير السلامة المرورية في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.
وناقش المحافظ خلال الاجتماع موقف تركيب المطبات الصناعية بشارع البحر وإشارات مرورية جديدة فضلا عن أعمال صيانة الإشارات المتواجدة لعبور المشاة بالاتجاهين بحي أول وثان طنطا نظرا لكثرة الحوادث بالمنطقة .
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير وتجميل المدن وخلق محاور مرورية جديدة للقضاء على التكدس المروري وخاصة أوقات الذروة؛ لنقل الطلاب من مدنهم وقراهم، للكليات والمدارس بالمحافظة، موجها مدير عام المواقف بالمحافظة، بالمتابعة على مدار الساعة، وتوفير وسائل المواصلات اللازمة لنقل الطلبة والطالبات.
س ر/ه م غ
/ أ ش أ/

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