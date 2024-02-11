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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إلهام شاهين تفاجئ جمهورها بفستان جريء | صور

الهام شاهين
الهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها عددا من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الهام شاهين بإطلالة مُلفتة، مرتدية فستان مجسم ومكشوف باللون الزهري، واعتمدت مكياج جذاب ابرز جمال ملامحها، ولاقت اعجابًا كبير من جمهورها. 
 

آخر أعمال إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل “ألفريدو”، بطولة أحمد فهمى، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقى، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار.

 

IMG_٢٠٢٤٠٢١١_١٩٣٠١٧
IMG_٢٠٢٤٠٢١١_١٩٣٠١٧

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