السكر يتصدر المشهد وهذه حقيقة اختفاءه من الأسواق وشركات الإنتاج تزف بشرى سارة للمصريين

عادت سلعة السكر لتتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر العديد من روادها أن سلعة السكر مختفية من السوق، وأن أسعار السكر في بعض المناطق عادت لترتفع لسعر 65 جنيهًا، فيما علق آخرون أن سلعة السكر متوفرة في مناطقهم ولكن بسعر مرتفع لا يقل عن 35 جنيهًا.

حقيقة اختفاء سلعة السكر

ووفقا لأسعار السلع المحلية والعالمية التي حددها مجلس الوزراء، وفقًا لآخر تحديث لها، الذي أكدت ارتفاع أسعار السكر بارتفاع قدره 3.3 جنيه مقارنة بسعره أمس.

ورصدت البوابة الحكومية نسب التغيرات في سلعة السكر بارتفاع قدره 4.8 جنيه مقارنة بسعره الأسبوع الماضي، وبنسبة ارتفاع في سعر السكر بلغت نحو 5.7 جنيه مقارنة بسعره الشهر الماضي، وبنسبة ارتفاع قدرت بنحو 23.8 جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأسعار السكر المعبأ ارتفع بنحو 2.1 جنيه مقارنة بسعرها أمس، ليبلغ متوسط سعر السكر المعبأ نحو 46.9 جنيه، ليتراوح سعر السكر في الأسواق ما بين 27 جنيهًا و60 جنيهًا، كما ارتفع سعر سكر زمزم بنحو 1.9 جنيه مقارنة بسعره أمس، ليبلغ متوسط سعر سكر زمزم نحو 24.4 جنيه، ليتراوح سعر سكر زمزم ما بين 15 جنيهًا و35 جنيهًا.

وارتفع أسعار سكر البلورة بنحو 6.8 جنيه مقارنة بسعره أمس، ليبلغ متوسط سعر سكر البلورة في الأسواق نحو 32.6 جنيه، ليبلغ سعر سكر البلورة في الأسواق ما بين 20 جنيهًا و45 جنيهًا.

أماكن السكر بسعر 27 جنيهًا

بينما بتوفر سلعة السكر في بعض السلاسل الغذائية والهايبر ماركت بسعر 27 جنيهًا، ولكن مع تقيد شراء السكر فقط، إذ علقت إحدى السلاسل الغذائية لافتة توضح فيها للمستهلكين أن سلعة السكر لا تباع منفردة بل ضمن سلع أخرى.

ويباع سعر كيلو السكر من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا في محال البقالة الصغيرة في عدد من المناطق الشعبية في القاهرة والجيزة، وفي مناطق آخرى يتراوح سعر كيلو السكر من 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا في المحال التجارية والبقالة المتوسطة.

فيما أتاحت الحكومة السكر المدعم في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، لكن بكميات قليلة تنفد سريعًا بمجرد طرحها في المنفذ أو الجمعية، كما أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف سكر المبادرة الحكومية لخفض الأسعار المحدد بسعر 27 جنيهًا على البطاقات التموينية، منذ 11 ديسمبر الماضي، ضمن جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، حيث أتاحت صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يتكون عدد أفرادها من 1 إلى 3 أفراد، وصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة عدد 4 أفراد وما يزيد، حيث يتم صرف السكر باعتباره سلعة حرة ويتم تحصيل سعره نقديًا من المواطن للبدال التمويني.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية: "معرض أهلًا رمضان 2024 سيشهد خصومات كبيرة، وأن هذه الخصومات ستتراوح من 10 إلي 20% علي أسعار السلع المعروضة في معارض أهلا رمضان".

وأضاف عز: "لدينا أرصدة كافية علي أرض مصر من جميع السلع الأساسية، إلي جانب رصيد آخر كبير من السلع في الموانئ، ومصر لديها رصيد يكفي من 4 إلي 6 شهور من جميع السلع الأساسية، و2 مليون طن سلع غذائية علي مراكب متوجهة للموانئ المصرية، لو استمر انخفاض الدولار بالسوق السوداء سيكون له أثر إيجابي بسرعة الإفراج عن السلع، ولو استقر سعر الدولار لفترة كافية بعد التراجعات الأخيرة بالسوق السوداء، نتوقع انخفاض أسعار السلع الأساسية قبل شهر رمضان أي خلال 3 أسابيع".

ضخ كميات كبيرة من السكر

وأوضح عز،أن جار ضخ كميات كبيرة من السكر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تعمل شركات التعبئة علي ذلك، مشيرًا إلي توافر سعر كيلو السكر المستورد في الأسواق بـ 40 جنيها، أما سعر كيلو السكر المحلي يبلغ نحو 27 جنيهًا.

وفي السياق نفسه، كشفت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة لوزارة التموين، وصول إجمالي تدفقات القصب الوارد لمصانعها في الوجه القبلي خلال الموسم 2024، نحو 2.259 مليون طن، حتى تعاملات أمس السبت 10 فبراير.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن إنتاج السكر من القصب الوارد لمصانعها بلغ حوالي 225.461 ألف طن سكر حتى أمس السبت.

والجدير بالذكر، أن موسم توريد قصب السكر في الوجة القبلي بدأ العام الجاري في 5 يناير، وقال اللواء عصام الدين البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية بمناسبة ذلك، إن 8 مصانع يتبعون الشركة في 5 محافظات «أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ سوهاج ـ المنيا» لإنتاج السكر من القصب والبنجر، وهي كوم أمبو، إدفو، أرمنت، قوص، دشنا، نجع حمادى، جرجا، أبو قرقاص.

وأضاف: أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القصب بلغت 300 ألف فدان، ومستهدف توريد نحو 6.2 مليون طن قصب لإنتاج نحو 650 ألف طن سكر، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لشراء المحصول من المزارعين تصل إلى 9.3 مليار جنيه.