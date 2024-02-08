عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حيتان السكر والزيت.. القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين

السكر التمويني -
السكر التمويني - رشوة التموين

قضية رشوة التموين والتي تنظر امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، أولى جلساتها بعد قليل، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، ويرصد موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة في قضية رشوة التموين.

انفراد| اعترافات خبيرة التجميل بقضية تهريب العناصر الإرهابية: الواحد بـ250 ألف جنيه

أمام المحكمة.. نهاد أبو القمصان تكشف مفاجآت بقضية فتاتي الأسانسير | صور

تأجيل محاكمة المتهمين في خلية داعش سوهاج لـ 18 مارس

المرور تدفع بـ سيارات الإغاثة على الطرق

تفاصيل قضية رشوة التموين

النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وأتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

اتهامات قضية رشوة التموين

وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين

وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من أحمد .م مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - وأحمد .على  محاسب بشركة النيل للمجمعات  الاستهلاكية وأحمد . ن محاسب بشركة النيل للمجمعات  الاستهلاكية و م. ف مدير إدارة حاسبات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ـ و أحمد .ب رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وأيمن .ف محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و محمد .ح محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و معتز .م محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومحمد .ع محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و رامي .ح محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و مصطفي .ك محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و أحمد .ع محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و أسامه. م محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و حسن . ع  محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من أحمد . م صاحب منفذ جمعيتي و محمد . أ صاحب محل تموين ورامي .س صاحب محل بقالة تموينية وسعيد. ح مدير محل بقالة تموينية و اسحاق . ك صاحب منفذ دوس و عصام . ر صاحب منفذ عصام رفعت و محمود. م معهد فني تكنولوجيا و ابراهيم.ف صاحب محل بقالة تموينية و ممدوح .م صاحب محل بقالة تموينية و شريف .ع باحث بجهة عليا و محمد .أ عاطل و ماهر .أ مدير بقالة رضا شعبان و نورا .ع صاحبة منفذ نورا و محمد. إ صاحب بقالة تموينية علي .م مدير بقالة اسراء يوسف و علي .ك صاحب منفذ علي كامل و همت . م صاحبة محل تموين و نادية . أ ربة منزل و كارم. م صاحب منفذ جمعيتي وصلاح .إ صاحب منفذ صلاح ابراهيم و تامر .م صاحب منفذ تامر محمد و نورة .ش صاحبة منفذ جمعيتي و عادل . ابراهيم مدير منفذ.

رشوة التموين محكمة جنايات القاهرة موقع صدى البلد صاحب محل بقالة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية شركة النيل النيل للمجمعات الاستهلاكية القابضة للصناعات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

بتخفيضات على اللحوم والدواجن .. تفاصيل انطلاق معرض وزارة الزراعة قبل رمضان

حيتان السكر والزيت.. القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين

موضوعات متعلقة

انفراد| اعترافات خبيرة التجميل بقضية تهريب العناصر الإرهابية: الواحد بـ250 ألف جنيه

أمام المحكمة.. نهاد أبو القمصان تكشف مفاجآت بقضية فتاتي الأسانسير | صور

تأجيل محاكمة المتهمين في خلية داعش سوهاج لـ 18 مارس

المرور تدفع بـ سيارات الإغاثة على الطرق

انفراد| تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية تكشف لغز خبيرة التجميل

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية خلية التجمع

قرار قضائي عاجل في قضية خلية حدائق القبة

حالة المرور اليوم.. استقرار الحركة على الطرق الصحراوية والرئيسية

ترشيحاتنا

ماذا قال حسن شحاتة حول تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

مأساة طفل عين شمس.. ابوه خلص عليه وأمه رمته في القمامة

مجلس الصحفيين يثمن قرارات الرئيس بتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية ويطالب بزيادة بدل التكنولوجيا

حيتان السكر والزيت.. القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات نهاية الأسبوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة ....رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

نورهان منصور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة |شاهد

فيديو

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ