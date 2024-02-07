انفراد| اعترافات خبيرة التجميل بقضية تهريب العناصر الارهابية: الواحد بـ250 ألف جنيه

حصل صدى البلد على نص اعترافات خبيرة التجميل المتهمة في قضية تهريب العناصر الارهابية لخارج البلاد، في القضية رقم القضية التي حملت رقم 1660 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 6518 لسنة 2023 جنايات الشروق، والمتهم فيها 64 متهما، منهم 20 متهما هاربا و44 متهما محبوسا.

نص اعترافات خبيرة التجميل في قضية تهريب العناصر الارهابية

وقالت المتهمة سارة علي - خبيرة التجميل، خلال تحقيقات قضية تهريب العناصر الارهابية عن اتهامها بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بانضمام شقيقها المتهم الثاني والأربعين في القضية محمد علي إلى الجماعة الإرهابية بدعوة من المتهم محمد عبدالرحمن عضو الجماعة حيث قام بضمه إلى أسرة تربوية تولى مسئوليتها.

وتابعت خبيرة التجميل في اعترافاتها أمام جهات التحقيق في قضية تهريب العناصر الارهابية أنه إثر تمكنها من تسهيل إجراءات وصول شقيقها المذكور إلى مطار القاهرة الجوي بمعاونة سائقها المتهم أشرف رمضان في القضية وجاره المتهم محمد حمدي الذي يعمل بإحدى الشركات العاملة بالمطار عرفها شقيقها في غضون عام 2016 إلى المتهم عماد حمدي عضو الجماعة الذي هاتفها وطلب إليها تسهيل إجراءات سفر أحد الاشخاص.

وأكملت خبيرة التجميل المتهمة في قضية تهريب العناصر الارهابية، أنه طلبت مبلغ 250 ألف جنيه نظير تسهيل إجراءات سفر أحد الأشخاص، وقام المتهم بإرسال صورة البطاقة الشخصية الخاصة بالشخص على تطبيق الواتس آب، ومرر عليها بمنزلها المبلغ المطلوب وهاتفت المتهم أشرف رمضان بشأنه وأرسلت صورة البطاقة ثم قدمت إليه مبلغ 800 جنيه واحتفظت بالباقي ولاحقا وقفت منه على استقبال المتهم محمد حمدي لذلك الشخص بالمطار وانهاء إجراءات سفره.

واستكملت خبيرة التجميل المتهمة في قضية تهريب العناصر الارهابية، أنها في غضون نفس العام وقفت من المتهم أشرف رمضان على تواصل المتهم أحمد فتحي عضو الجماعة معه لإنهاء إجراءات سفر نجله مصطفى أحمد بمطار القاهرة الجوي، وأنه وقف من خلال أحد أمناء الشرطة على كونه ممنوعا من السفر، كونه عضوا بالجماعة وهو ما حال دون ذلك وإثر وقوف المتهم التاسع والخمسين في القضية من المتهم الرابع والأربعين على علاقتها بالمتهم الحادي والستين طلب إليها اجراء ذات الكشف الأمني لثلاثة أشخاص كل على حدا للوقوف على كونهم ممنوعين من السفر من عدمه.

وأضافت خبيرة التجميل خلال اعترافات قضية تهريب العناصر الارهابية للخارج، أنها طلبت ألف جنيه مقابل الاستعلام الواحد وأرسل بالفعل لها المتهم بطاقات الرقم القومي تباعا عبر الواتس آب ومر عليها بالمنزل لإعطائها المبلغ المطلوب، وأرسلت صور البطاقات إلى المتهم ال 61 وقدمت له 700 جنيه في المرة الواحدة واحتفظت بالباقي وأبلغها الأخير بعد إجراء الكشف بمعرفة فرد الشرطة المذكور عن عدم إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر.

وأردفت خبيرة التجميل في قضية تهريب العناصر الارهابية بوقوفها على كون المستعلم عنهم أعضاء بجماعة الإخوان، وذلك عن طريق المتهم الحادي والستين الذي نقل إليها طلب المتهم الثاني والستين معاونة في ذلك بزيادة مقابل الاستعلام الواحد إلى 2000 جنيه ونقلت ذلك للمتهم التاسع والخمسين الذي أبدى قبوله ولاحقا طلب منها التواصل مع المتهم الحادي والستين للتعامل معه مباشرة في إجراء مثل تلك الاستعلامات فمكنته من ذلك.