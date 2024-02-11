لأول مرة في التاريخ.. شعبة السجائر تفجر مفاجأة عن زيادة الأسعار.. فيديو

تحدث إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر، عن زيادة أسعار السجائر.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "شركة فيليب موريس رفعت أسعار السجائر 11 جنيها، وهي زيادة مبالغ فيها ولم تحدث من قبل".

وأضاف إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر،: "السجائر لم تزيد 11 جنيها مرة واحدة نهائيا، والزيادة كانت تتراوح من 5 إلى 6 جنيهات"، موضحا: "زيادة أسعار السجائر 11 جنيها مرة واحدة هي الأضخم عبر تاريخها".

وأشار إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر،: "زيادة أسعار السجائر 11 جنيها ليس وقتها الآن"، مضيفا: "الدولة تحصل على ضرائب 5.5 جنيه و8 جنيهات في الشريحة العليا".

وأوضح إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر،: "أناشد بقلب الهرم التوزيعي للسجائر حتى لا ترتفع أسعارها في السوق السوداء"، مشيرا: "زيادة أسعار السجائر لن تؤثر على حركة البيع والشراء".

وتابع: "ارتفاع سعر الدولار والنولون أدى إلى زيادة سعر السجائر"، لافتا: "رصدنا أنواع مهربة من السجائر في الأسواق والسجائر المهربة بمعدل 2 مليار سيجارة من حجم استهلاك السجائر.. ونسهتلك 85 مليار سيجارة سنويا".