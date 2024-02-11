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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر مناسب ومواصفات ممتازة.. شاومي تستعد لإطلاق تابلت Xiaomi Pad 6S Pro

تابلت شاومي Xiaomi
تابلت شاومي Xiaomi Pad 6s Pro

كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق تابلت جديد مخصص للشباب والفئة المتوسطة بحلول نهاية شهر فبراير الحالي، حيث يحمل التابلت الجديد اسم Xiaomi Pad 6s Pro وسيحصل على مواصفات ممتازة وسعر مناسب. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن تابلت شاومي Xiaomi Pad 6s Pro قد يتم الإعلان عنه في 22 فبراير المقبل، وسيحتوي على شاشة من نوع LCD، قياس 12.4 بوصة، تقدم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية. 

وسيقدم تابلت شاومي Xiaomi Pad 6s Pro كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية تأتي بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر آخر دقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

ويعمل تابلت شاومي Xiaomi Pad 6s Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مع أحدث نظام تشغيل للأندرويد.   

وسيحتوي تابلت شاومي Xiaomi Pad 6s Pro على بطارية ضخمة بقدرة 10000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات. 

شاومي شركة شاومى شاومي Xiaomi Pad 6s Pro تابلت Xiaomi Pad 6s Pro مواصفات تابلت Xiaomi Pad 6s Pro

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