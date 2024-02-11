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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بإطلالة ناعمة .. داليا مصطفي تخطف الأنظار بجمال ملامحها

داليا مصطفي
داليا مصطفي

شاركت الفنانة داليا مصطفي متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وبدت داليا باطلالة شتوية،  ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطه تتناغم مع ملامحها، ووضعت مكياجًا ناعمًا بسيطاً ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

يذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي،وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة 

جسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه اهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكه حس رومانسي مرهف المشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية، يتعرضون إلى أزمات كبرى تدور حولها أغلبية تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة. 
 

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IMG_٢٠٢٤٠٢١١_٠٠٥٤٥٩

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