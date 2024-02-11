عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطلة La casa de Papel ترتدي شارة دعم فلسطين في حفل توزيع جوائز عالمي

ألبا فلوريس
ألبا فلوريس

ارتدت الممثلة الإسبانية ألبا فلوريس التي قامت بدور "نيروبي" في مسلسل La casa de Papel شارة دعم القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف إطلاق النار بعدما راح ضحية الصراع ٣٠ ألف شخصا بحسب تصريحاتها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جويا.

شهدت أحداث مسلسل   La casa de Papel الجزء الخامس، أحداثًا عدة تعقد معها الوضع داخل البنك الذي تحاصر داخله العصابة، بينما تم القبض على «البروفيسور من قبل المحققة «أليسيا» التي تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه.

كان المقصود من المسلسل في البداية أن يكون سلسلة محدودة يتم سردها في جزأين، وتمت إذاعة المسلسل المكون من 15 حلقة للمرة الأولى على الشبكة الإسبانية «Antena 3» من 2 مايو 2017 حتى 23 نوفمبر 2017، وعلى الرغم من أنه بدأ بشكل جيد، فإنه فشل في الحصول على نسبة مشاهدة.

وحصلت شبكة «Netflix» على حقوق البث العالمية للمسلسل أواخر عام 2017، وأعادت تقطيع المسلسل إلى 22 حلقة أقصر وأطلقتها في جميع أنحاء العالم، بدءًا من الحلقة الأولى في 20 ديسمبر 2017، يليه الجزء الثاني في 6 أبريل 2018، وأصبح في ذلك الوقت واحدًا من أكثر المسلسلات غير الإنجليزية مشاهدة في العالم.

وقامت المنصة الإلكترونية الأشهر بتجديد المسلسل بميزانية متزايدة بشكل كبير لإجمالي 16 حلقة جديدة، وتم إصدار الجزء الثالث المكون من 8 حلقات، في 19 يوليو 2019، بينما تم إصدار الجزء الرابع المكون أيضًا من عدة حلقات، في 3 أبريل 2020.

LA CASA DE PAPEL Netflix السجادة الحمراء دعم القضية الفلسطينية دعم فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

حقيقة إصدار مصر الطيران تذاكر داخل البلاد بالعملة الأجنبية

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

11 جنيها .. شعبة الدخان تفجر مفاجأة عن السجائر

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

موضوعات متعلقة

بسبب الأحوال الجوية.. تأجيل حفل أحمد سعد في قطر

Argylle يتفوق على Lisa Frankenstein في البوكس أوفيس الأمريكي

“كان” .. سميرة سعيد تطرح أولى أغانيها في 2024| فيديو

رمضان 2024..تغيير اسم مسلسل ياسر جلال من "ألف ليلة وليلة إلى "جودر"

الليلة.. آشر وإليشيا كيز يحييان حفل سوبر بول الأمريكي

يعرض في رمضان 2024.. صبا مبارك تتصدر بوستر مسلسل “لحظة غضب”

تباطؤ إيرادات فيلم Argylle بعد أسبوع عرض حول العالم

الوثائقي اللبناني “متل قصص الحب” يعرض عالميا لأول مرة في مهرجان برلين

ترشيحاتنا

ما سر انتعاش سوق الفضة؟.. رئيس شعبة الذهب يجيب

بعد مرور نصف ساعة .. حكم نهائي كأس الأمم الإفريقية يوقف المباراة لهذا السبب

ما بين مبروك وانتوا فاضيين| شيرين عبدالوهاب تثير السوشيال ميديا بسبب أنباء رجوعها لـ حسام حبيب

اتفاقية يالطا.. قصة مؤتمر أنهى الحروب الدولية وغير العالم

أستاذ بالأزهر يحسم الجدل: هذه الحالات يجوز قطع صلة الرحم معها

سر التويتة المليونية.. أحمد موسى يكشف سر صورة من 2008 وموقف مبارك الصارم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتزال الشناوي بهذا التوقيت| والحضري حارس مصطنع.. عبد المنصف يخرج عن صمته

أساطير القارة .. حسام حسن يلبي دعوة كاف بحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية|صور

جريء جدا.. مايا دياب تشغل السوشيال ميديا بملابسها| شاهد

فستان جريء.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ