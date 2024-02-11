بطلة La casa de Papel ترتدي شارة دعم فلسطين في حفل توزيع جوائز عالمي

ارتدت الممثلة الإسبانية ألبا فلوريس التي قامت بدور "نيروبي" في مسلسل La casa de Papel شارة دعم القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف إطلاق النار بعدما راح ضحية الصراع ٣٠ ألف شخصا بحسب تصريحاتها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جويا.

شهدت أحداث مسلسل La casa de Papel الجزء الخامس، أحداثًا عدة تعقد معها الوضع داخل البنك الذي تحاصر داخله العصابة، بينما تم القبض على «البروفيسور من قبل المحققة «أليسيا» التي تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه.

كان المقصود من المسلسل في البداية أن يكون سلسلة محدودة يتم سردها في جزأين، وتمت إذاعة المسلسل المكون من 15 حلقة للمرة الأولى على الشبكة الإسبانية «Antena 3» من 2 مايو 2017 حتى 23 نوفمبر 2017، وعلى الرغم من أنه بدأ بشكل جيد، فإنه فشل في الحصول على نسبة مشاهدة.

وحصلت شبكة «Netflix» على حقوق البث العالمية للمسلسل أواخر عام 2017، وأعادت تقطيع المسلسل إلى 22 حلقة أقصر وأطلقتها في جميع أنحاء العالم، بدءًا من الحلقة الأولى في 20 ديسمبر 2017، يليه الجزء الثاني في 6 أبريل 2018، وأصبح في ذلك الوقت واحدًا من أكثر المسلسلات غير الإنجليزية مشاهدة في العالم.

وقامت المنصة الإلكترونية الأشهر بتجديد المسلسل بميزانية متزايدة بشكل كبير لإجمالي 16 حلقة جديدة، وتم إصدار الجزء الثالث المكون من 8 حلقات، في 19 يوليو 2019، بينما تم إصدار الجزء الرابع المكون أيضًا من عدة حلقات، في 3 أبريل 2020.