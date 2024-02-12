حاسبات حلوان تنظم أول تدريب للطلاب على الملكية الفكرية



نظم كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعه حلوان برنامج تدريبي لطلابها عن ثقافة الملكية الفكرية مع بداية الفصل الدراسي الثاني تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان الجامعة تنشأ كأول جامعة سجلاً لمشروعات التخرج للطلاب ليتم تكويدها ووصفها بشكل مختصر ملائم واتخاذ اجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمن يستوفي الشروط التي رسمها المشرع المصري.

وأكد رئيس الجامعة على أن هذا ولأول مرة يتم منح الطلاب افادة بمشروع تخرجهم لإثبات تاريخ تقدمهم به ولحمايتهم بشكل مؤقت لحين استكمال اجراءات الحماية القانونية بمعرفة وحدة الملكية الفكرية بالجامعة.



وافاد الدكتور اسامه امام عميد كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي ان الكليه تولي اهتمام بالغ بدعم مهارات الطلاب والطالبات وان ثقافه الملكيه الفكريه اصبحت لها تأثير كبير علي تطبيقات الذكاء الاصطناعي على قانون البراءات وحق المؤلف وقانون التصاميم، وتاثير الذكاء الاصطناعي على سلوك المستهلكين وشرائهم للمنتجات والخدمات وماذا سيكون تأثير ذلك على قانون العلامات التجارية في المستقبل القريب.

كما أكد الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية على أن برنامج التدريب يركز على مفاهيم وأنواع وخصائص حقوق الملكية الفكرية والجوانب الاقتصادية المتعلقة بها وكيفية حماية الاختراعات بموجب البراءات وحماية المؤلفات والرسومات والصور بموجب حق المؤلف وكيفية حماية الحقوق المجاورة مثل حق الأداء العلني والتسجيلات الصوتية وهيئات البث الإذاعي.



وتابعت الدكتوره منال عبدالقادر ان الطلاب ابدوا تجاوب كبيرا في التدريب. وان السنوات الاخيره شهدت تطورا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي نتيجه الطفره الغير مسبوقه في معالجه البيانات الضخمه ومن اكبر الاعتبارات القانونيه التي تثور بسبب الاعتماد علي تقنيات الذكاء الاصطناعي هي مسائل الحقوق الفكريه بصورها المختلفه وحقوق الملكيه الفكريه.

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