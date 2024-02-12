لتجنب الرسوم.. 3 إجراءات لتقليل مساحة الصور والرسائل في واتساب

بدأت شركة جوجل مؤخرًا في تطبيق رسوم على النسخ الاحتياطية لتطبيق WhatsApp واتساب التي تتخطى حد التخزين السحابي المخصص، الأمر الذي يعني أن مستخدم أندرويد لم يعد بإمكانه عمل نسخة احتياطية لرسائله على Google Drive مجانًا، خاصة إذا كان لديه مجموعة بيانات كبيرة تزيد عن 15 جيجابايت.

وينطبق الشيء نفسه أيضًا على مستخدمي هواتف آيفون ، حيث يتم احتساب النسخ الاحتياطية للدردشة مقابل مساحة تخزين iCloud، والتي تقتصر على 5 جيجابايت بدون اشتراك iCloud+.



وبحسب “ إنديان إكسبرس” فإنه إذا كنت من مستخدمي WhatsApp على نظام Android أو iOS، فإليك كيفية تقليل حجم النسخة الاحتياطية لحفظ مساحة التخزين السحابية لديك:



1. تعطيل التنزيل التلقائي للوسائط

يضمن تعطيل التنزيل التلقائي للوسائط أن بيانات WhatsApp الخاصة بك لا تحتوي على وسائط متعددة غير مرغوب فيها مثل مقاطع الفيديو والصور، وعلى الرغم من أن هذه الصور قد تكون صغيرة، إلا أنها في نهاية المطاف تشغل مساحة كبيرة من مساحة التخزين على المدى الطويل.

2. لا تقم بتضمين مقاطع فيديو في النسخة الاحتياطية للدردشة

تشغل مقاطع الفيديو أيضًا مساحة كبيرة عند عمل نسخة احتياطية لمحادثات WhatsApp. ومجرد تعطيل خيار "تضمين مقاطع الفيديو" في قائمة النسخ الاحتياطي لتطبيق WhatsApp يمكن أن يقلل بشكل كبير من حجم بيانات النسخ الاحتياطي، خاصة مع خيار الوسائط عالية الدقة الذي تم طرحها مؤخرًا، والذي يسمح للمستخدمين بإرسال صور ومقاطع فيديو عالية الدقة على WhatsApp دون تقليل الجودة.

3. قم بتشغيل الرسائل المختفية

ويضمن تمكين اختفاء الرسائل على واتساب أن يتم حذف الرسائل والوسائط تلقائيًا بعد وقت محدد. سيؤدي هذا أيضًا إلى تقليل حجم النسخة الاحتياطية بشكل كبير. ويتيح تطبيق WhatsApp حاليًا للمستخدمين تمكين الرسائل المختفية لجميع جهات الاتصال، أو يمكنهم اختيار محادثات معينة لمسح الرسائل تلقائيًا.