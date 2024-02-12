ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

يعد الفول الحيراتي من الأطعمة الشتوية التي يعشقها الكثير ولكن يتجاهله البعض بالرغم من فوائده ونشرت خبيرة التغذية سلمي البنداري فوائد الفول الأخضر.



حيث يحتوي الفول الحيراتي على نسبة عالية من حمض الفوليك الهام لصحة الأم والجنين

حيث أنه يساعد على زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء وحماية الأم من خطر الإصابة بالأنيميا كما يساعد على وقاية الجنين من التشوهات الخلقي.



يحتوي الفول الاخضراو الحراتي علي نسبه عاليه من البروتين والالياف والفيتامينات B1.B6.A. C. k. B

يحتوي علي الكالسيوم والحديد والفسفور والسيلينيوم والزنك والمغنسيوم

يقوي المناعه

يحسن عمليه الهضم

يحتوي علي حمض الفوليك

يقوي عضله القلب

يساعد علي منع ترسب الكوليسترول.