القمامة على جانبي الطريق تقـ تل هذه الكائنات.. تفاصيل

كشفت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات (RSPCA) أن القمامة على جانب الطريق تصيب أو تقتل 10 حيوانات كل يوم.

وحذرت الجمعية الخيرية للحيوانات من أنها تلقت على مدى السنوات الثلاث الماضية أكثر من 10000 تقرير عن إصابة الحيوانات بالحزن أو حتى القتل بسبب القمامة المهملة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه دراسة منفصلة أجرتها شركة National Highways أن ما يقرب من نصف الناس لا يدركون أن قشور الفاكهة ونواة التفاح التي تجذب الحياة البرية إلى الموت، تعتبر من القمامة.

كما كشفت دراسة استقصائية شملت 2000 شخص أن ثلثهم يعتقد خطأً أن التخلص من النفايات العضوية مفيد للحياة البرية، وفي حين قال أكثر من 90% إنهم لم يتخلصوا مطلقًا من القمامة على جانب الطريق، قال أكثر من 60% إنهم رأوا شخصًا آخر يفعل ذلك.

ففي الحقيقة أن القمامة والفاكهة المهملة يمكن أن تجتذب الحيوانات، مما يؤدي إلى عواقب مميتة في كثير من الأحيان.

لقد أطلقوا حملة، بدعم من RSPCA والجمعية الخيرية البيئية Keep Britain Tidy، تطلب من الناس إعارة سلة المهملات الخاصة بك.

كجزء من جهد طويل الأمد لتخليص جوانب الطرق ومناطق خدمة الطرق السريعة من القمامة، أجرت شركة National Highways تجربة باستخدام الكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع السلطة المحلية التي تنفذ التنفيذ.

لقد قاموا أيضًا بتجربة لافتات الرسائل لتقليل رمي النفايات على الطرق السريعة، واستخدموا السياج الجغرافي لإرسال رسائل نصية إلى سائقي السيارات.

وأوضحت الحملة: "إن إلقاء النفايات مشكلة اجتماعية مروعة، إنها ليست قبيحة المظهر فحسب، بل يمكن أن يكون لها تأثير مميت على الحياة البرية، وتحول الحواف إلى مطاعم قاتلة على جانب الطريق".

علب وزجاجات المشروبات القديمة والمواد البلاستيكية وحتى السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة ليست سوى بعض العناصر التي تشكل خطراً على حياتنا البرية بما في ذلك القنافذ والسناجب والغزلان والثعالب.

يمكن أن تبتلع الحيوانات القمامة، أو تصبح محاصرة فيها، أو تنجذب إلى الأطعمة القديمة الموجودة على جانب الطريق، مما يعرضها لخطر تحرك المركبات.

للأسف، مقابل كل حيوان يمكننا مساعدته، هناك على الأرجح العديد من الحيوانات الأخرى التي لا يتم رؤيتها أو الإبلاغ عنها وربما تفقد حياتها.

'لكن من السهل حقًا على الجمهور المساعدة. عندما يخرج الناس على الطرق، فإننا نحثهم على الاحتفاظ بالقمامة الخاصة بهم حتى تتاح لهم الفرصة للتخلص منها بأمان ومسؤولية - أو إعادة التدوير حيثما كان ذلك مناسبًا. وبينما نسعى جميعًا لخلق عالم أفضل لكل حيوان، فإن هذا يمكن أن ينقذ حياة الحيوان.

وقالت أليسون أوغدن نيوتن، الرئيس التنفيذي لمنظمة Keep Britain Tidy: "طرقنا هي مقبرة للثدييات الصغيرة وغيرها من الحيوانات البرية التي تنجذب إلى الأطعمة والمشروبات المتناثرة التي يرميها السائقون بشكل غير قانوني من سياراتهم".



توصلت أبحاث Keep Britain Tidy في عام 2018 إلى أن ما يصل إلى ثلاثة ملايين حيوان يموت سنويًا على جانب الطريق، محصورًا في القمامة مثل الزجاجات والعلب.

وشملت الطيور والثدييات الصغيرة والحيوانات الكبيرة مثل الغرير والغزلان، إن الزيادة في عدد المركبات على شبكة الطرق منذ إجراء هذه الدراسة تعني أن عدد الحيوانات التي قُتلت بسبب القمامة قد يكون الآن أعلى.