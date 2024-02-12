نشرة المرأة والصحة.. جنا دياب بملابس جريئة تثير الجدل ونادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها ملك قورة تستعرض جمالها من باريس

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نشرت جنا عمرو دياب، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وضم الفيديو مجموعة من الصور الجديدة لها.

نشرت الفنانة ملك قورة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة ولافتة.