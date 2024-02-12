نشرة المرأة والصحة.. جنا دياب بملابس جريئة تثير الجدل ونادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها ملك قورة تستعرض جمالها من باريس

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي
ملابس جريئة.. جنا دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد
نشرت جنا عمرو دياب، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”
فستان جريء جدا.. نادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها| شاهد
شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وضم الفيديو مجموعة من الصور الجديدة لها.
إطلالة شتوية لافتة.. ملك قورة تستعرض جمالها من باريس
نشرت الفنانة ملك قورة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة ولافتة.