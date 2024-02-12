عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. جنا دياب بملابس جريئة تثير الجدل ونادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها ملك قورة تستعرض جمالها من باريس

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي

 

 

ملابس جريئة.. جنا دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

 

 

نشرت جنا عمرو دياب، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

 

فستان جريء جدا.. نادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها| شاهد

 

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وضم الفيديو مجموعة من الصور الجديدة لها. 

 

إطلالة شتوية لافتة.. ملك قورة تستعرض جمالها من باريس

 

نشرت الفنانة ملك قورة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة ولافتة. 

إطلالة شتوية الفنانة ملك قورة الفنانة نادين نسيب نجيم الفنانة نادين نسيب جنا عمرو دياب فستان جريء عمرو دياب نادين نسيب نجيم نادين نجيم ملابس جريئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

قناة جونقلي.. فرصة ذهبية لزيادة حصة مصر من مياه نهر النيل

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

السكر يتصدر المشهد وهذه حقيقة اختفاءه من الأسواق وشركات الإنتاج تزف بشرى سارة للمصريين

موضوعات متعلقة

أبرزهن غادة عبد الرازق وهيدي كرم.. شاهد أجرأ إطلالات الفنانات في أسبوع

باللون الأحمر.. إلهام شاهين بإطلالة مثيرة للجدل للاحتفال بعيد الحب

بفستان زفاف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بالسوشيال ميديا بهذه الإطلالة |شاهد

بفستان مكشوف البطن.. إطلالة زوجة مجدي الهواري تثير الجدل في عيد ميلاده|شاهد

بكوب دقيق.. طريقة عمل الكيك الهش في الطاسة

صور جمعت بين شيرين وحسام حبيب تثير الجدل بالسوشيال ميديا

إلهام شاهين بفستان جريء تثير الجدل بمهرجان بغداد السينمائي

نشرة الصحة والمرأة.. سعر فستان أنغام يثير السوشيال ميديا وموعد عودة ياسمين عبد العزيز للعوضي

ترشيحاتنا

الأمان بات مفقودا.. الأوضاع في رفح الفلسطينية تنذر بكارثة إنسانية

الأقل دخلا.. هذه شروط الحصول على الدعم النقدي والضمان الاجتماعي

الصحة تطلق أسبوع الحوكمة في الفترة من 18 حتى 22 فبراير الجاري

ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 566 عسكريا منذ بداية الحرب بغزة

بعد نقله للمستشفى العسكري.. وزير الدفاع الأمريكي يدخل العناية المركزة

لطلاب المدارس| ننشر تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الترم الثاني 2024 ومواعيد الامتحانات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرة الثلج.. قصة كويكب تسبب في تجميد الأرض بالكامل| هل نشهده قريبا

نشرة المرأة والصحة.. جنا دياب بملابس جريئة تثير الجدل ونادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها ملك قورة تستعرض جمالها من باريس

إطلالة جديدة مع حسن الرداد.. نرمين الفقي تثير الجدل بسبب ملابسها

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ