فستان جريء جدا.. نادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها| شاهد

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وضم الفيديو مجموعة من الصور الجديدة لها.

وتألقت نادين نجيم، مرتديه فستان طويل بفتحه طويلة من الساقين، وجاء الفستان باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نادين نجيم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نادين نجيم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو نادين نجيم

https://www.instagram.com/reel/C3NYE-iIZda/?igsh=ajlyMHdhamc2ZmRh