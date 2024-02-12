وكيل تعليم مطروح يتابع التقييم المركزي لمسابقة المكتبات النموذجية

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فعاليات التقييم المركزي لمسابقة المكتبات النموذجية بمدرسة وادي ماجد الإعدادية بنين بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية وسماح فتحي موجه عام المكتبات ورئيس وأعضاء لجنة التقييم الوزاري.

وتفقد وكيل تعليم مطروح معرض الأنشطة المكتبية مبديا إعجابه بمحتوى المحلات الحائطية الدورية والأبحاث الثقافية والتي تناولت المعالم السياحية بمحافظة مطروح والمشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة خلال المستقبل .

ووجه وكيل الوزارة للتوجيه العام بضرورة الاهتمام والارتقاء بأنشطة المكتبات وتعظيم الاستفادة منها في كافة مدارس مطروح مؤكدا علي أهميّة القراءة التي تعطي الفرصة للطلاب للتعليم الذاتي كوسيلة وحيدة يستطيع الإنسان من خلالها اكتساب المهارات المعرفية التي تفيده في حياته العملية.