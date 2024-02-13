حاططني في دماغه وأنا كابتنه.. إبراهيم سعيد يشن هجوما على محمد صلاح

شن اللاعب السابق إبراهيم سعيد هجوما حادا على لاعب المنتخب محمد صلاح بعد اصابة وانسحابه من بطولة كأس الأمم الإفريقية قائلا: انت مفرحتش الشعب المصري وانا كابتنك وانت حاطتني في دماغك.

ابراهيم سعيد يبعث رسائل حادة لمحمد صلاح

قال إبراهيم سعيد خلال لقائه مع الاعلامي مدحت شلبي "محمد صلاح بيلعب معايا لعبة، وأنا بحب المباريات، ودي لعبتي، وفي مواقف كتير بتأكد إنه شاغل دماغه بيا، وهو لو حطني في دماغه؛ ممكن ده يبعده شوية".

وجه إبراهيم سعيد، رسالة إلى محمد صلاح، قائلًا: "الرزق ده بتاع ربنا، الحاجات اللي بتحصل دي عيب، واللي بتعمله؛ بيوصلني، لما اتكلمت عليك؛ اتكلمت في مواقف مع منتخب مصر، ما اتكلمتش على محمد صلاح لاعب ليفربول".

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