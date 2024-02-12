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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسألة وقت.. تحذير خطير من الصحة العالمية بشأن اندلاع جائحة جديدة بعد كورونا

الصحة العالمية تحذر
الصحة العالمية تحذر من جائحة جديدة

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من أن اندلاع جائحة أخرى مسألة وقت.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن اندلاع جائحة جديدة محتمل في أي وقت، ويجب أن "نتحضر لها كي لا نقع في خطأ جائحة كورونا مرة أخرى".

وأكد أن العالم ليس جاهزا لمواجهة جائحة جديدة.

وشدد مدير الصحة العالمية على أن مستقبل الكوكب مشترك لن يأتي إلا بالتعاون لمواجهة التحديات.

وحول الوضع في غزة، قال إن الإمدادات الطبية التي دخلت قطاع غزة ما هي إلا "نقطة في بحر" الاحتياجات.

وأكد جيبريسوس، مواصلة المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة فورا .

وتابع: "أوصلنا 447 طن مساعدات طبية لغزة وهي غيض من فيض مما تحتاجه غزة".

وأضاف: "ما زلنا ندعو لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة ووقف إطلاق نار وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس".

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية من أن التدخل العسكري في رفح سينتج عنه كوارث إنسانية حين يقطن مليون ونصف شخص هناك.

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