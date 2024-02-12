لا بديل عن الأونروا.. بوريل يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأثنين، أنه لا بديل عن عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية.

ووفقا لتقارير إعلامية عالمية، قال بوريل: "علينا انتظار نتائج التحقيقات بشأن وكالة الأونروا".

كما حذر من أن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيوقف المساعدات الإغاثية ويوسع الكارثة الإنسانية.

وقال المسؤول الأوروبي الكبير إن نتنياهو يطالب بإجلاء 1.7 مليون شخص دون أن يتحدث عن مكان يمكن أن يذهبوا إليه.

وفي وقت سابق. أعرب بوريل عن قلقه من الخطة الإسرائيلية لمهاجمة مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين الفلسطينيين؛ محذرا من أن التداعيات ستكون "كارثية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير منظمة الصحة العالمية إن الإمدادات الطبية التي دخلت قطاع غزة ما هي إلا "نقطة في بحر" الاحتياجات.

وأكد جيبريسوس، مواصلة المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة فورا .

وتابع: "أوصلنا 447 طن مساعدات طبية لغزة وهي غيض من فيض مما تحتاجه غزة".

وأضاف: "ما زلنا ندعو لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة ووقف إطلاق نار وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس".

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية من أن التدخل العسكري في رفح سينتج عنه كوارث إنسانية حين يقطن مليون ونصف شخص هناك.