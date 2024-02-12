عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا بديل عن الأونروا.. بوريل يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأثنين، أنه لا بديل عن عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية.

ووفقا لتقارير إعلامية عالمية، قال بوريل: "علينا انتظار نتائج التحقيقات بشأن وكالة الأونروا".

كما حذر من أن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيوقف المساعدات الإغاثية ويوسع الكارثة الإنسانية.

وقال المسؤول الأوروبي الكبير إن نتنياهو يطالب بإجلاء 1.7 مليون شخص دون أن يتحدث عن مكان يمكن أن يذهبوا إليه.

وفي وقت سابق. أعرب بوريل عن قلقه من الخطة الإسرائيلية لمهاجمة مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين الفلسطينيين؛ محذرا من أن التداعيات ستكون "كارثية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير منظمة الصحة العالمية إن الإمدادات الطبية التي دخلت قطاع غزة ما هي إلا "نقطة في بحر" الاحتياجات.

وأكد جيبريسوس، مواصلة المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة فورا .

وتابع: "أوصلنا 447 طن مساعدات طبية لغزة وهي غيض من فيض مما تحتاجه غزة".

وأضاف: "ما زلنا ندعو لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة ووقف إطلاق نار وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس".

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية من أن التدخل العسكري في رفح سينتج عنه كوارث إنسانية حين يقطن مليون ونصف شخص هناك.

إسرائيل الاتحاد الأوروبي الأراضى الفلسطينية الهجوم الإسرائيلي الاونروا التدخل العسكري السياسة الخارجية الصحة العالمية الخطة الإسرائيلية الكارثة الإنسانية اللاجئين الفلسطينيين هجوم اسرائيل جوزيب بوريل غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وكالة الأونروا وكالة الأونرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

أفضل سورة تقرأ في شهر شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع

وصول حصيلة شهداء رفح جراء الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 100

موضوعات متعلقة

بكري يكشف كيف استطاعت المقاومة اختراق الجدار العازل بين قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية؟

متى يجب قراءة سورة الواقعة للرزق؟ .. احرص عليها قبل هذا الموعد

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة ويحقق المستحيل

لماذا حذر النبي من استخدام الأنوار في هذا التوقيت؟ سبب لا يعلمه الكثير

مدن الجيل الرابع في 9 سنوات .. الجمهورية الجديدة بلا تكدس

5 أخطاء تفعلها تجعل الدعاء غير مستجاب.. وهذه الأماكن لا ترد فيها دعوة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الرفض المصري الأوروبي لتهجير الفلسطينيين.. ومباحثات السيسي وماكرون على رأس اهتمامات صحف القاهرة

ترشيحاتنا

معيط: الاقتصاد المصري يحقق أداءً متوازنًا في مواجهة تحديات غير مسبوقة

إثر مشادة كلامية مع زوجها.. ثلاثينية تطعن نفسها في سوهاج

رسميا .. بايدن لأول مرة على تيك توك

وزير الري: تنفيذ 2353 مشروعا بتكلفة 261 مليار جنيه خلال 10 أعوام

لا بديل عن الأونروا.. بوريل يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح

البنك الدولي: مصر تبذل جهودا كبيرة في الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الطروحات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رائحتها كريهة.. الإرشاد البيطري يكشف عن علامات لحم الحمير

بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان| انخفاض في أسعار اللحوم.. بكام الكيلو النهارده؟

طريقة عمل سلطة الكولسلو بأسرار المحلات

رمضان 2024| طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "قلع الحجر".. صور

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ