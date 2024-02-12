عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 57 مخالفة وصلات مياه غير قانونية بمطروح

شركة مياه مطروح تضبط
شركة مياه مطروح تضبط مخالفات غير قانونية

 

أكد الدكتور  " ابراهيم خالد" رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح على استمرار اعمال ادارة التفتيش بالشركة للمرور والتفتيش الميداني بالمناطق السكنية والتجارية بوسط المدينة لرصد مخالفات المياه والصرف بمرسى مطروح. 

مطروح: 3 طلاب يحققون مراكز متقدمة بمسابقة القراءة الحرة على مستوى الجمهورية

رئيس جامعة مطروح: انتظام سير العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني


وأضاف  أنه أصدر تعليمات لإدارة التفتيش بضرورة التواجد على مدار اليوم وحتى الساعات المتأخرة يوميا للمرور والتفتيش على المحال التجارية والأسواق والمنازل والعمارات لرصد مخالفات المياه والصرف والسندات التي تستخدم في الأعمال التجارية وسيارات بيع المياه مجهولة المصدر بالإضافة الى شركات تحلية وبيع المياه من المنازل التي تستغل مياه الشركة وبيعها للمواطنين بمبالغ كبيرة. 


وأوضح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح ان إدارة التفتيش استهدفت منطقة السوق بوسط المدينة وشارع 15 وشارع علم الروم على مدار 15 يوما وتمكنت من ضبط  57 مخالفة متنوعة تضمنت  29 وصلة صرف صحي خلسه و 18 وصلة مياه خلسه بالإضافة إلى رفع  13 ماتور سحب مياه للوصلات الخلسة وضبط  3 محطات تحلية مياه داخل المنازل و 3 سنده مياه. 


حيث تم التصالح بالنسبة لعدد من المخالفات فوريا وسداد الغرامة الموقعة على المخالفين، بينما تم تحرير المحاضر لباقى المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.


ويهيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بالمواطنين بعدم الاسراف فى المياه والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي، وان إدارة التفتيش ترحب بالمواطنين الراغبين بتقنين أوضاعهم الغير قانونية وكذلك استقبال اية بلاغات عن المخالفات.

شركة مياه مطروح تضبط مخالفات غير قانونية
شركة مياه مطروح تضبط مخالفات غير قانونية
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات مياة الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

إعلام عبري: إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع مصر بهدف تنسيق المواقف

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

أفضل سورة تقرأ في شهر شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع

ترشيحاتنا

مهلة أسبوعا .. محكمة هولندية تأمر الحكومة بتوجيه ضربة قوية إلى إسرائيل

تحرك في السياحة لتأجيل موعد إنهاء إجراءات توثيق العقود ومعاينة السكن بالحج

فرج عامر: فوز كوت ديفوار بيَّن أن الكرة ليست مهارات إنما تنظيمٌ وكفاحٌ

شكري يناقش مع نظيرته السلوڤينية سبل دعم القضية الفلسطينية| صور

مدير شركة أدوية يستولى على عقاقير بـ28 مليون جنيه | تفاصيل

قصص الحب الخالدة في مصر القديمة.. طقوس وتقاليد من التاريخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أذهل العالم.. معماري بلجيكي يبني منازلا من بقايا السفن والطائرات المقاتلة| شاهد

رائحتها كريهة.. الإرشاد البيطري يكشف عن علامات لحم الحمير

بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان| انخفاض في أسعار اللحوم.. بكام الكيلو النهارده؟

فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ