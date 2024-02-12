ضبط 57 مخالفة وصلات مياه غير قانونية بمطروح

أكد الدكتور " ابراهيم خالد" رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح على استمرار اعمال ادارة التفتيش بالشركة للمرور والتفتيش الميداني بالمناطق السكنية والتجارية بوسط المدينة لرصد مخالفات المياه والصرف بمرسى مطروح.



وأضاف أنه أصدر تعليمات لإدارة التفتيش بضرورة التواجد على مدار اليوم وحتى الساعات المتأخرة يوميا للمرور والتفتيش على المحال التجارية والأسواق والمنازل والعمارات لرصد مخالفات المياه والصرف والسندات التي تستخدم في الأعمال التجارية وسيارات بيع المياه مجهولة المصدر بالإضافة الى شركات تحلية وبيع المياه من المنازل التي تستغل مياه الشركة وبيعها للمواطنين بمبالغ كبيرة.



وأوضح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح ان إدارة التفتيش استهدفت منطقة السوق بوسط المدينة وشارع 15 وشارع علم الروم على مدار 15 يوما وتمكنت من ضبط 57 مخالفة متنوعة تضمنت 29 وصلة صرف صحي خلسه و 18 وصلة مياه خلسه بالإضافة إلى رفع 13 ماتور سحب مياه للوصلات الخلسة وضبط 3 محطات تحلية مياه داخل المنازل و 3 سنده مياه.



حيث تم التصالح بالنسبة لعدد من المخالفات فوريا وسداد الغرامة الموقعة على المخالفين، بينما تم تحرير المحاضر لباقى المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.



ويهيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بالمواطنين بعدم الاسراف فى المياه والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي، وان إدارة التفتيش ترحب بالمواطنين الراغبين بتقنين أوضاعهم الغير قانونية وكذلك استقبال اية بلاغات عن المخالفات.

شركة مياه مطروح تضبط مخالفات غير قانونية