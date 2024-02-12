آيات حفظ الحمل| فيديو لأحد المشايخ يتصدر السوشيال ميديا.. ما القصة؟

تحت عنوان آيات قرآنية لحفظ الحمل.. تصدر مقطع فيديو لأحد المشايخ، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك".. فما القصة؟

بالبحث عن صاحب مقطع الفيديو المتداول تبين أنه الشيخ محمد أصلان، والذي يقوم بنشر فيديوهات دينية ويقدم نصائح ورسائل للمتابعين عبر صفحته على "تيك توك".

ما هي آيات حفظ الحمل؟

من ضمن نصائح أو رسائل أصلان، هي رسالته إلى المرأة الحامل التي تخشى الإجهاض أو إسقاط حملها، حيث نصحها بتلاوة عدد من الآيات يوميا لحفظ حملها.

جاءت آيات حفظ الحمل -بحسب الشيخ محمد أصلان- كالآتي:

1- قراء البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) يوميا 113 مرة صباحا ومساء.

2- أول 4 آيات من سورة الطارق 7 مرات: (وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، النَّجْمُ الثَّاقِبُ، إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ).



3- الآية 65 من سورة الحج 7 مرات: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ).

4- الآية 41 من سورة فاطر 7 مرات: (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا).

فيديو أثار الجدل

أثار فيديو الشيخ محمد أصلان، حالة من الجدل والتفاعل عبر تيك توك، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أكدت بعض السيدات أن تلاوة هذه الآيات وغيرها من آيات القرآن الكريم جعلت حملهم يمر بآمان وسلام.

فيما أكد البعض أن اللجوء إلى الله بالدعاء أو بقراءة القرآن يعد من الوصايا النبوية الشريفة وأحد السُنن المستحبة الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

ومن أمثلة ذلك، دعاء بعد صلاة العصر وخاصة في آخر ساعة قبل المغرب هو طوق النجاة والسبيل لتحقيق الأمنيات وقضاء الحوائج، فيما أنه عندما يكون الدعاء بالقرآن من خلال قراءة القرآن لتثبيت الحمل او الدعاء بعد صلاة العصر وفي آخر ساعة قبل المغرب فهو أحد أدعية الرزق وحيث إنه في وقت من أفضل الأوقات المباركة.

لذا يمكن القول بأنه أحرى للاستجابة، أي أن قراءة سور من القرآن الكريم لتثبيت الحمل سيكون كذلك أحد أبواب الفرج وبه يمن الله على المشتاقين والمحرومين بالذرية الصالحة.