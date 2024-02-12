شروط والأوراق المطلوبة للتقديم في المنح الدراسية بعد الثانوية العامة..وخبراء حماية اجتماعية للطلاب غير القادرين

يبحث عدد كبير من الطلاب عن تقديم منحة دراسة مجانية ، والالتحاق بالجامعات خارج مصر للدراسة ببرامج دراسية جديدة في مختلف المجالات والتخصصات .



منح التميز في الجامعة الأمريكية في القاهرة

تساعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة الطلاب المتفوقين على الحصول على منح التميز للدراسة في الفروع والفئات المختلفة، على أن تغطي المنحة المصروفات الدراسية من 20% إلى 100%، وتوفر منح دراسية بعد الثانوية العامة لخريجي المدارس الحكومية المصرية، ومنح باسم مانح (جهة أو شخص).

تشترط الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من أجل الحصول على المنحة، بعض الأمور، منها:

• أن يكون الطالب/الطالبة المتقدم للمنحة متفوق أكاديميا.

• يجب أن يكون من خريجي المدراسة الحكومية الثانوية، ومدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات Stem، ومدارس النيل.

• تقديم ما يُثبت عد القدرة على تحمل النفقات الدراسية بالجامعة.

• امتلاك موهبة فنية أو رياضية أو أي من المجالات المختلفة.

• أن يكون الطالب/ة قد اجتاز اختبار IELTS بحد أدنى 5.5 درجة، واختبار TOEFL بمجموع لا يقل عن 62 درجة، و17 درجة في الكتابة.

• يجب أن يستوفي المتقدمين متطلبات القبول بالجامعة الأمريكية.

وتعمل الجامعة على تغطية مصروفات الدراسة إما بشكل كامل أو جزئي، مع توفير سكن جامعي للطلاب من خارج القاهرة والجيزة، ووسائل نقل لغير المقيمين بالسكن الجامعي.

ويمكن للطلاب معرفة كافة التفاصيلىومواعيد التقديم من خلال هذا الرابط

https://www.aucegypt.edu/ar/admissions/scholarships/egyptian-public-schools



منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتقديم منح دراسية بعد الثانوية العامة للطلاب المتفوقين دراسيا، وتقدم الفرصة لما يقرب من 145 طالبا وطالبة للالتحاق كل عام، لنيل شهادة البكالورويس والليسانس في عدد من الجامعات المصرية المتميزة.

تهدف الوكالة إلى تقديم الدعم الذي يساهم في مجالات الدراسة عن المياه والطاقة والزراعة والتمريض، بما يحقق رؤيتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسئولية البيئية في مصر، وتتعاون الوكالة الأمريكية مع هذه الجامعات:

• الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

• جامعة القاهرة.

• جامعة عين شمس.

• مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

• جامعة العلمين الدولية.

• جامعة الإسكندرية.

• جامعة أسيوط.

• جامعة المنصورة.

• جامعة بدر بالقاهرة.

وتشترط الوكالة الأمريكية في المتقدمين للحصول على المنحة، أن يكونوا:

• مصري الجنسية.

• خريج المدارس الحكومية والتجريبية ومدارس stem بمجموع لا يقل عن 85%.

• أن يكون من خريجي شعبة علمي علوم او علمي رياضة فقط.

• ويمكن قبول الطلاب الراغبين في الدراسة بكليات الزراعة والتمريض بمجموع أقل من 85%.

• ملء استمارة التقديم بإتقان وجودة، كونها من أساسيات القبول في المنحة.

• تقديم المستندات التي توضح الحالة المادية للطالب وأسرته.

• أن يكون المتقدم لها نشاط اجتماعي تطوعي، ويتمتع بصفات قيادية.

تقبل المنحة الطلاب ذوي الإعاقة من خريجية الشعبة الأدبية والعلمية (وعليهم تقديم مستندات طبية وتقارير من مستشفى حكومي).

التقديم عبر هذا الرابط

https://www.aucegypt.edu/ar/admissions/scholarships/USAIDscholars



منحة الجامعة المصرية اليابانية

تقدم الجامعة المصرية اليابانية منح دراسية بعد الثانوية العامة لعدد كبير من الطلاب ووفقا لفئات مختلفة بهدف تقديم المساعدة المالية والإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعة، وتنقسم هذه الفئات إلى:

• طلاب الثانوية العامة الأوائل في ترتيب المئة الأوائل (إعفاء كامل من المصروفات الدراسية).

• خريجي الثانوية العامة في الترتيب الأول والثاني بكل محافظة في شعبتي الأدبي والعلمي.

• منح خاصة لأوائل محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء ومرسى مطروح وجنوب سيناء وأسوان. (تشمل الإقامة والتغذية).

• الطلاب المتفوقين من خريجي الثانوية العامة والقادرون على اجتياز اختبار الجامعة، ويكون مجموع (الثانوية العامة والاختبار) لا يقل عن 85%.

• الأوائل الـ 25 من مدارس stem على مستوى الجمهورية.

• الطلاب المتفوقون من مدارس stem يحصلون على 50% إعفاء من المصروفات الدراسية.

• منح التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على ميداليات ذهبية أو فضية أو برونزية في رياضات مختلفة وبطولات عالمية واوليمبية ودولية ومحلية.

• منح لأبناء شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصرية.

منح مؤسسة ساويرس

تقدم مؤسسة ساويرس منحة للتفوق الدراسي لخريجي الثانوية العامة، وهدفها تقديم تعليم جامعي على مستوى عالي لـ 50 طالب وطالبة من المتفوقين في مرحلة الثانوية العامة، وتلتزم منحة ساويرس بالتكفل بتغطية مصروفات الدراسة كاملة، وكذلك الإعاشة والإقامة للطلاب المغتربين.

وتمنح الطلاب الحاصلين على المنحة برامج تأهيلية، وتختص بمجالات الدراسة في: الهندسة – التجارة - الإعلام – القانون – الزراعة – التمريض – العلوم – الاقتصاد والعلوم السياسية – تكنولوجيا المعلومات.

تتعاون منحة ساويرس على تقديم الدعم لبعض الجامعات المصرية، الحكومية والخاصة أيضا وهي:

• جامعة عين شمس.

• جامعة النيل.

• جامعة الإسكندرية.

• جامعة مصر المعلوماتية.

• جامعة الجلالة.

• جامعة العلوم والتكنولوجيا- مدينة زويل.

• جامعة أسيوط.

• الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

تأتي منحة ساويرس ضمن أفضل منح رداسية بعد الثانوية العامة 2023 كونها توفر تغطية كاملة للمصروفات، ومسار آخر للطلاب ذوي الإعاقة، ولكنها تشترط في المتقدم للمنحة عددا من الشروط أهمها:

• أن يكون مصري الجنسية ومقيم في مصر (والأفضلية لغير مزدوجي لجنسية).

• خريج المدارس الثانوية الحكومية بمجموع لا يقل عن 90%.

• ألا يكون قد أقام خارج جمهورية مصر العربية لفترة أكثر من 3 سنوات.

• تُمنح الأولوية للطلبة الذين يثبتون احتياجهم المادي، إلى جانب التفوق الأكاديمي والمشاركة في الأنشطة التطوعية.

• تُمنح الأولوية للطلاب المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

• يلتزم الطالب أن يعمل في مصر لمدة 3 سنوات بعد التخرج مباشرة، وأن يؤدي الخدمة العسكرية.

ويمكن للطلاب التقديم ومعرفة كافة التفاصيل عبر هذا الرابط

https://www.sawirisfoundation.org/ar/projects/sawiris-distinction-scholarship-0

شروط الحصول على منحة دراسية

وتركز الشروط على: التفوق الدراسي – عدم القدرة المادية - المهارات الاجتماعية للطالب – وملء استمارة التقديم – وتجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة لكل منحة.



قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ بكلية التربية ،إن العديد من المؤسسات التعليمية والحكومية في مصر تقدم منح دراسية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك لتشجيع الطلاب على تحقيق النجاح الأكاديمي وتوفير فرصة للطلاب ذوي الاحتياجات المالية الخاصة.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن شروط المنح الدراسية المتاحة للطلاب في الجامعات والمؤسسات المختلفة تختلف ، ولكن عادةً ما تشمل الشروط التالية:

1- الحصول على درجات عالية في الثانوية العامة: يتطلب الحصول على المنح الدراسية في العديد من الجامعات والمؤسسات الحصول على درجات عالية في الثانوية العامة، ويمكن أن تختلف الدرجات المطلوبة حسب كل مؤسسة.

2- الحصول على درجات جيدة في الامتحانات الإلكترونية: يتطلب البعض من المؤسسات الحصول على درجات جيدة في الامتحانات الإلكترونية التي تجرى على الطلاب، والتي تشمل مواد مختلفة حسب المؤسسة.

3- الحصول على شهادات إنجازات إضافية: قد تتطلب بعض المؤسسات الحصول على شهادات إنجازات إضافية، مثل شهادة إنجاز رياضي أو شهادة إنجاز ثقافي، ويختلف نوع الشهادات المطلوبة حسب كل مؤسسة.

4- تحقيق معايير مالية محددة: قد تتطلب بعض المؤسسات من الطلاب تحقيق معايير مالية محددة، مثل عدم تجاوز الدخل السنوي للأسرة مبلغ معين، وذلك لتحديد الأولوية في توزيع المنح الدراسية.

يجب على الطلاب الراغبين في التقدم للمنح الدراسية التحقق من شروط المؤسسات التعليمية والحكومية المختلفة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال مواقع الإنترنت الخاصة بتلك المؤسسات، أو من خلال الاتصال المباشر بالمؤسسات.

وأشار إلي أن بعض المنح الدراسية الحصول على درجات عالية في جميع المواد، في حين أن بعض المنح الدراسية قد تأخذ بعين الاعتبار الدرجات المنخفضة في بعض المواد وتركز بدلاً من ذلك على الإنجازات الأخرى مثل الأنشطة الطلابية والخدمة المجتمعية والمهارات الشخصية.

وشدد ، يجب التحقق من شروط المنح الدراسية التي ترغب في التقدم لها ومعرفة ما إذا كانت تتطلب الحصول على درجات معينة في المواد المختلفة أم لا، وفي حال تطابق شروط المنح الدراسية مع مؤهلاتك الأكاديمية والشخصية، يمكنك التقدم للحصول على المنح الدراسية.



قال الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي بجامعة القاهرة إن المنح الدراسية طوق النجاة لعدد كبير من الطلاب غير القادرين علي تحمل المصاريف الدراسية وتشجيع كبير للطلاب المتفوقين.

وأكد الدكتور عاصم حجازي خلال تصريحاته لـ “صدى البلد” أن المنح الدراسية تعكس اهتمام الدولة والجامعات الخاصة بالموهوبين والمتفوقين دراسياً، لافتًا إلى أن أوائل الثانوية العامة يحصلون على منح متعددة من الجامعات الخاصة والجامعات الأجنبية.

وطالب الدكتور عاصم حجازي ضرورة الاهتمام بالرياضيين وأصحاب المواهب ورعايتهم والتكلف بدراستهم بنسبة تتخطي الـ 80% من المصاريف الدراسية.

وأشار الخبير التربوي إلى أنه بالرغم من أن دراسة الطب مُكلفة إلا أن بعض الجامعات تقدم منحًا مجانية بالكامل أو جزئية للطلاب، مشيرًا إلي أهمية تقديم المنح سوء بمصر أو خارج مصر.

وأضاف أن تخصيص حافز تفوق للموهوبين رياضياً أو فنياً وعلمياً أصبح ضرورة يجب تطبيقه بشكل يساعد الطلاب، خاصة أن اقتصار الحافز على التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة به ظلم للعديد من المواهب، التى إذا تم اكتشافها ورعايتها مبكرًا سيكون لدينا نخبة كبيرة من المبتكرين والمخترعين في القريب بمختلف المجالات لبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة.