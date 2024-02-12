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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: فتح باب التقدم للحصول على تصريح واعظة معتمدة

واعظات الأوقاف
واعظات الأوقاف

قررت وزارة الأوقاف في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير ، وفي ضوء خطتها لدعم وتعزيز جهود الواعظات والتوسع في عملهن حيث تم إطلاق عام 2024م عامًا للواعظات ، فتح باب التقدم للراغبات في الحصول على تصريح واعظة متطوعة معتمدة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أو بأي من الجامعات المصرية في مجال الشريعة الإسلامية ، أو اللغة العربية ، أو من الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة الأزهر أو من أي من الجامعات المصرية في مجال الشريعة الإسلامية ، أو اللغة العربية ، أو من الحاصلات على مؤهل أزهري (الكليات والأقسام الشرعية والعربية)، أو خريجات مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف .

فتح باب التقدم للحصول على تصريح واعظة معتمدة

وقالت وزارة الأوقاف في بيان اليوم، على الراغبات التقدم على الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

وذلك وفق الشروط التالية:

1- أن تكون حافظة لربع القرآن الكريم على الأقل، مجيدة لتلاوته ، ملمة بتفسيره وفهم مقاصده.

2- أن تكون متقنة للغة العربية.

3- أن تكون متمكنة من فقه العبادات .

4- أن تكون ملمة بمفاهيم الثقافة الإسلامية في ضوء إصدارات سلسلة رؤية باللغة العربية .

5- أن تجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.

- علمًا بأن كل من كانت قيد انتظار النتيجة في الإعلان السابق يحق لها التقدم في هذا الإعلان إذا أرادت لحين إعلان النتيجة .

- فعلى الراغبات في التقدم ملء النموذج المرفق خلال أسبوعين من تاريخه على الرابط التالي اضغط

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