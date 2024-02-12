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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مسابقة النوابغ الدولية للقرآن والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء.. جوائزها وكيفية المشاركة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تعقد محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية ، وتهدف المسابقة إلى احتضان وتشجيع النوابغ في حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية من جمهورية مصر العربية ، وتشجيع أبرز النوابغ من مختلف دول العالم وإطلاعهم على التجربة المصرية الرائدة في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الديني الرشيد المستنير.

مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء

فروع المسابقة :

الفرع الأول : فرع الشباب

للنوابغ في حفظ القرآن الكريم تحت سن 35 عامًا من الشباب ممن فازوا بالمركز الأول أو الثاني في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .

الفرع الثاني : فرع الفتيات

للنابغات في حفظ القرآن الكريم تحت سن 35 عامًا من الفتيات اللائي فزن بالمركز الأول أو الثاني في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .

الفرع الثالث : الناشئة

تحت سن 15 عامًا ممن فازوا بالمركز الأول أو الثاني أو الثالث في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .

الفرع الرابع : الثقافة الإسلامية والعربية

ويشمل كل من حصلوا على المركز الأول أو الثاني في أي من مسابقات الأوقاف المحلية في مجال تفسير القرآن الكريم ، أو السنة النبوية أو السيرة النبوية ، أو الخطابة ، أو الابتهال الديني ، أو التحدث بالفصحى ، أو أي من مسابقات سلسلة (رؤية) باللغة العربية ممن هم تحت سن 40 عامًا أو من ترشحهم الأوقاف لذلك .

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يطلقان مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم

مدير شئون القرآن الكريم يتابع أعمال مسابقة الأزهر الشريف السنوية

وتجرى المسابقة على مرحلتين :

المرحلة الأولى : التصفيات المحلية ولها جوائز قدرها نصف مليون جنيه ، بواقع 125 ألف جنيه للفرع الأول ، و 125 ألف جنيه للفرع الثاني ، و 100 ألف جنيه للفرع الثالث ، و 150 ألف جنيه للفرع الرابع ، مع ترشيح الأول والثاني في كل فرع للمسابقة الدولية .

المرحلة الثانية : ولها جوائز قدرها 2 مليون جنيه، بواقع 500 ألف جنيه للفرع الأول ، و500 ألف جنيه للفرع الثاني، و250 ألف جنيه للفرع الثالث ، و500 ألف جنيه للفرع الرابع ، و250 ألف جنيه جوائز تشجيعية .

وستجرى المرحلة الأولى المحلية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من السبت 20 / 4 / 2024م حتى الثلاثاء 23/ 4 / 2024م ، في حين تفتتح المرحلة الثانية الدولية يوم الجمعة السادس من محرم 1446هـ الموافق 12 / 7 / 2024م بإذن الله تعالى .

فعلى الراغبين في الاشتراك في المرحلة الأولى المحلية سرعة التقدم على الرابط التالي خلال أسبوع من تاريخه اضغط هنا

مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الثقافة الإسلامية زارة الأوقاف خدمة القرآن الكريم نشر الفكر الديني

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